±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹â¤Þ¤ë»ÔÀî±îÇ·½õ¤ÎÉüµ¢´üÂÔ¡Ä°ì²È¿´Ãæ¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë
¡¡6·î6Æü¤Î¸ø³«¤«¤é77Æü¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ110²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡£03Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è!¡×¡ÊÆ±173.5²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¡È¹ñÊõ¥Ö¡¼¥à¡É¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬²ÎÉñ´ì³¦¤À¡£
¡¡µÈÂô¤¬±é¤¸¤ë½÷·Á¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿Ç¤¶¢¤ÎÂ©»Ò¤¬¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¤½¤Î²È¤Î¸æÁâ»Ê¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ·ÝÆ»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î26Æü¤Ë¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¡£Åö½é¡¢23Ç¯6·î16Æü¤Ë¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤È»£¤êÄ¾¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤Þ¤Ç1¥«·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿23Ç¯5·î18Æü¡¢4ÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ê49¡Ë¤¬Î¾¿Æ¤È°ì²È¿´Ãæ¤ò¿Þ¤ê¡¢Éã¡¦ÃÊ»ÍÏº¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£±îÇ·½õ¤Ï°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤ë¤â¡¢¼«»¦Öó½õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£·à¾ìÈÇ¤Ç±îÇ·½õ¤¬ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø³«¤Ï±ä´ü¡£ÀÐ´Ý´´Æó¡Ê60¡Ë¤òÂåÌò¤Ë»£¤êÄ¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¯Ëö¤Î¸ø³«¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ä¨Ìò3Ç¯¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢¸½ºß¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î±îÇ·½õ¤ÎÉüµ¢¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÌ¾´Õ¡Ø¤«¤Ö¤¼êÄ¡¡Ù¤Ï¡¢±îÇ·½õ¤Î°ì²È¿´Ãæ»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç2024Ç¯ÅÙÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿25Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î±îÇ·½õ¤Ë1¥Ú¡¼¥¸¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ö¤¼êÄ¡¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤ÏÆüËÜÇÐÍ¥¶¨²ñ¡¢¾¾ÃÝ¡¢ÅÁÅý²ÎÉñ´ìÊÝÂ¸²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±îÇ·½õ¤ÎÂ¸ºß¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤¬Áá´ü¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÀá¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤ËÎ¾¿Æ¤ò´¬¤¹þ¤à
¡¡¹ñÊõ¸ú²Ì¤ÇËÜÊª¤Î²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤¬¥Ö¡¼¥à¤ËÊØ¾è¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇµÈÂô¤¬¿§µ¤¤Î¤¢¤ë½÷·Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±îÇ·½õ¤â½÷·Á¤òÂ¿¤¯±é¤¸É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±îÇ·½õ¤ÎÌ¾À×¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¤«¤Ö¤¼êÄ¡¤Ç¤Ïà¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¡¢ºÍµ¤ßåÈ¯¤È»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëá¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë±îÇ·½õ¤ÎÉüµ¢¤ò¶È³¦¤¬Ë¾¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡±îÇ·½õ¤È¤Ï¥±¡¼¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢19Ç¯¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6·î¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤Ï23Ç¯2·î¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉñÂæ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î1Ç¯¸å¤Î¤³¤È¡£
¡Ö±îÇ·½õ¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Î¤Ï28Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÇº¤ó¤ÀËö¡¢Î¾¿Æ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿È¾¡¼ê¤Ê°ì²È¿´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢È½·è¤ÎºÝ¤Ë¡ÈÎÌ·º¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¡É¡È¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤È¤â¤«¤¯À¤´Ö¤«¤éÉüµ¢¤¬¤¹¤ó¤Ê¤êµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤ËÌá¤ê¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë±îÇ·½õ¤¬à°ì²È¿´Ãæá¤Î½½»ú²Í¤òÇØÉé¤¤¡¢²æ¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
