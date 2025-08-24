『仮面ライダーゼッツ』スピンオフ主人公は莫の妹・万津美浪（演：八木美樹） 『エージェント美浪』で“とあるミッション”描く
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）と連動したTTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』が東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信することが決定した。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』主要キャスト発表！今井竜太郎＆堀口真帆＆古川雄輝ら登場
『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の主人公の万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に、本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく連続形式のミニドラマとなる。
主人公となった美浪がどのように活躍するのか？ここでしか見られない『仮面ライダーゼッツ』の裏側は必見だ。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』第1話は、『仮面ライダーゼッツ』初回放送終了直後の9月7日午前9時30分からTTFCにて会員見放題配信スタートする。
【動画】『仮面ライダーゼッツ』主要キャスト発表！今井竜太郎＆堀口真帆＆古川雄輝ら登場
『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編の主人公の万津莫（演：今井竜太郎）の妹である万津美浪（演：八木美樹）を主軸に、本編の裏で起こっていた“とあるミッション”を描いていく連続形式のミニドラマとなる。
主人公となった美浪がどのように活躍するのか？ここでしか見られない『仮面ライダーゼッツ』の裏側は必見だ。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER'S SUBSTORY エージェント美浪』第1話は、『仮面ライダーゼッツ』初回放送終了直後の9月7日午前9時30分からTTFCにて会員見放題配信スタートする。