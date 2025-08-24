ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¡¢¥ê¡¼¥º¤ÇÉé½ý¤«¡Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¡£
½é¤Î±Ñ¹ñÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢2ÉôÍ¥¾¡¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢2Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë94Ê¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È1-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£
¤À¤¬¡¢24Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ÏÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¸åÈ¾13Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤â0-5¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡ØYorkshire Evening Post¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°È¾¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¸å¡¢Èà¤ÏMCL¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤â¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
²ø²æ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢´°Á´¤Ê²óÉü¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
MCL¤ÏÉ¨ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÃæ¤ÏÉ¨¤òÄË¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢9·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤Àï¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Î2»î¹ç¤òÀï¤¦¡£