「これは加工してない？」有村架純、おなか＆美太もも見せコーデ披露に「羨ましい通り越して神々しい」の声
俳優の有村架純さんのスタッフ公式X（旧Twitter）アカウントは8月21日、X（旧Twitter）を更新。有村さんのソロショットを披露しました。
【写真】有村架純、おなか＆美太もも見せコーデを披露！
この投稿にファンからは「うわぁ、まじで日本一かわいー！！！」「架純ちゃん美しすぎます！！」「かかかかっかわいすぎる！！」「全身ショットなかったので嬉しいです！」「こんな服装初めて見たかも」「スタイル良すぎて羨ましい通り越して神々しい」「めっちゃ美脚」「このスタイリングが1番大好きでした！！」「これは加工してない？」「なんという脚線美…」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「なんという脚線美…」同アカウントは「【美的10月号 】本日発売です！！ 表紙を飾らせていただきました 表紙は3パータンありますのでぜひチェックしてください 撮影後の架純氏を」とつづり、1枚の写真を投稿。肩やおなか、太ももがあらわになったグレーのショートパンツのセットアップにロングブーツを合わせた有村さんのソロショットを披露しました。有村さんが表紙を飾るファッション雑誌『美的』10月号（小学館）の撮影時のオフショットのようです。
「その笑顔が好きなんよ〜」7月12日の同アカウントの投稿では、「ティファニー銀座」を訪れた際に撮影した、肩やデコルテを大胆に出した黒いワンピースにポニーテールの有村さんのソロショットを披露しています。大人っぽいコーディネートと自然体な笑顔の有村さんの写真に、コメントでは「その笑顔が好きなんよ〜」「世界最高に綺麗で可愛いです」「架純ちゃんのニンマリが可愛い」「素敵な笑顔ですねぇ〜（笑）」「素顔そのものが宝石ですね…」などの声が寄せられました。
