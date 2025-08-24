女優深田恭子（42）が23日放送されたTBS系「人生最高レストラン」に出演。突然ハイテンションで大声を出し、共演者らをびっくりさせる一幕があった。

愛犬が癒しになっている話題になり、深田は「犬を飼っているんですけど、うちの子（犬）の（写真がプリントされた）Tシャツ着てたり、パジャマもいっぱい、その犬の柄が入ってるの（を着たり）とか、バッグもそうだったり…可愛がりすぎて、本当に毎日バカになっちゃってます」と告白。

そして突然大声になり「“あ〜かわいい〜！！今日もなんでこんな可愛いの〜！”って」と自宅で愛犬を可愛がっている時の自身をハイテンションで再現した。

MCの加藤浩次やレギュラーの島崎和歌子らは、深田の突然の“豹変”に驚いた表情を見せスタジオは騒然。加藤は「今急に大きな声出したのでびっくりしました」と驚くと、深田も「私もびっくりしました、自分の声に」と応じ、笑いを誘った。

それでも犬トークは続き、深田は「もうこっち向いて振り返ると“うわ〜！どうしたの？なんか可愛くなってるじゃん！この寝ぐせはなんですか？”みたいな…」と再び、自宅内での様子を再現し、加藤らを再度驚かせていた。