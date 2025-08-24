女優深田恭子（42）が23日放送されたTBS系「人生最高レストラン」に出演。現在の“推し男性”を明かした。

番組では深田が良く行くという、東京・赤坂の薬膳火鍋の店を紹介した。深田は「すっごいここ大好きで。（最初に行ったのは）20代前半ですね。（初めて）お友達に連れて行ってもらって、衝撃的なおいしさで次の日も行っちゃいました。“なんだこのおいしさは！”って」と店の良さを紹介した。

そして同店を紹介するVTRに77歳の男性店員「中田さん」が登場すると、深田は「私の“推し”なんです」とうれしそうに説明。「ここのお店って（料理の具材などを）説明してくださるんですね。中田さんのシフトの日は“中田さん〜、いつものアレ聞かせてくださいよ”って。中田さんの説明がすごい好きなんです。仲良しですよ。中田さんの写真撮ってプリントアウトして渡したりしてます。喜んでくれましたよ」と”中田さん推し“トークが続いた。

MCの加藤浩次が「中田さん、（鍋への具材の）入れ方もやっぱりうまいですか？」と聞くと、深田は「（中田さんの）顔見てるんで全然、そっちはあまり見てない」と、すっかり中田さんに“ぞっこん”の様子だった。