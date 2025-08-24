ヘンリー・カヴィルを主演に迎え、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキが監督を務めるリブート版『ハイランダー』。期待の大作アクションに、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのネビュラ役で知られるカレン・ギランが参戦することが明らかとなった。米が報じている。

『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「不死の者」と呼ばれる戦士たちが、究極の宝をめぐり、現在と過去を股にかけて戦うファンタジー・アクション。ギランは、カヴィル演じるハイランダー／コナー・マクラウドの妻で最愛の人であるヘザー役を演じる。

敵役のクルガン役には、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでドラックス役を演じたデイヴ・バウティスタが決定しており、ギランと再タッグを組むことに。二人は、『STUBER／ストゥーバー』（2019）でも共演しており、彼らの息の合ったケミストリーに期待が高まる。

また、『マン・オブ・スティール』（2013）でカヴィルと父子役を演じたラッセル・クロウが不死者フアン・ラミレス役を演じ、キャストのリユニオンが続く配役となっている。ブレンダ役には、『ブラックバッグ』（2025）のマリサ・アベラが起用されている。

脚本を手がけるのは、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のマイケル・フィンチ。プロデューサーには、『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツ、United Artistsのスコット・ステューバーとニック・ネスビット、スタエルスキの製作会社87 Eleven Entertainment、Davis Panzer Productionsのジョシュ・デイヴィスとルイーズ・ロスナーが名を連ねる。

ギランは『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのほか、『ジュマンジ』シリーズや『ガンパウダー・ミルクシェイク』（2021）『デュアル』（2022）などに出演し、アクション作品で高く評価されている俳優だ。リブート版『ハイランダー』に参加することで、ダイナミックな戦闘シーンや迫力ある殺陣がパワーアップすることだろう。

Amazon MGM Studios製作によるリブート版は、2025年9月末に主要撮影がスタートし、イギリスと香港でロケが予定されている。

Source: