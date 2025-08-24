映画『スーパーマン』で始まった、新DCユニバースの「スーパーマン・サーガ」が4部作構想である可能性が浮上してきた。

DCスタジオ代表としてユニバースを統括し、『スーパーマン』を自ら手がけたジェームズ・ガンは、ポッドキャスト「」にて「最も重要なのはキャラクター。ただし、常に行き来しているところはあります」と語り、ユニバース構築の方法論を明かした。

「僕が考えているのは、“ここで語ろうとしている長期的な物語は何なのか？”ということ。4本の映画を通じて、スーパーマンのどんな物語を語ろうとしているのか。［中略］それぞれのキャラクターにとっての長期的な物語はどういうものか、です。」

ここで示唆されているのは、現在計画されているスーパーマン・サーガが4部作構想であることだ。すでにガンは、自身が準備している新作が『スーパーマン』の続編ではなく「スーパーマン・サーガの次なる物語」であり、脚本作業に入っていること、撮影を「かなり早くに始められる」ことを。

気になるのは、DCユニバースの次回作である『スーパーガール（原題）』が「スーパーマン・サーガ」に組み込まれているのかどうかだ。現時点で『スーパーガール』にスーパーマンが登場するという情報はないが、もしも『スーパーガール』がサーガの第2作にあたるならば、新作映画は早くも第3作ということになる。

なお、ポッドキャスト「」でガンが語ったところによると、『スーパーマン』新作映画は、現在準備中の『クレイフェイス（原題）』のあとに製作される模様。DCユニバースの正史ではないが、これに先がけるのが『ザ・バットマン2（原題）』（2027年10月1日US公開）だというから、公開時期は2028年が有力だ。

またガンいわく、『スーパーマン』新作映画のあとには「誰も知らないテレビ番組がある」とのこと。おそらくファンの想像が及ばないところまで、水面下では複数の企画が進行しているのだろう。

Source: ,