今カレに「元カレの話」をする女の子の狙い９パターン
彼女から元カレの話をされるのは、あまり気分がいいものではありません。しかし、彼女も何らかの考えがあって元カレの話題を持ち出すことが多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者へのアンケートをもとに「今カレに『元カレの話』をする女の子の狙い」をご紹介します。
【１】元カレの話題くらいでヘソを曲げない、器の大きい男かどうか見たい
「ブスッと黙って不機嫌になるとかはイヤ」（３０代女性）といったように、彼氏の人間性を試すこともあるようです。自分では直しようのない要素について元カレと比較されたら、素直に負けを認めつつ、「でも俺のが好きだもんね」などと軽く自分をアピールできるといいでしょう。
【２】ただの昔話として話しているだけなので、気にせず聞いてもらいたい
「特に何も考えてないかも」（２０代女性）といったように、中には世間話として無意識に元カレの話をする女性もいるようです。不満や褒め言葉ではなく、ただの体験談といった内容の場合は、あまり食いつかずに聞き流したほうがいいかもしれません。
【３】元カレを引きずっている気持ちを、彼氏に断ち切ってほしい
「スッパリ気持ちを切り替えたい」（２０代女性）など、元カレのことを忘れさせてほしいと思っていることもあるようです。彼女が元カレへの不満を口にした場合、気持ちを引きずっている可能性があります。「俺が忘れさせてやる！」と、強めに決意を伝えることが大切でしょう。
【４】過去の恋愛も隠さず話すことで、自分の全てを知ってほしい
「彼氏の過去も知りたい」（２０代女性）など、お互い包み隠さずわかり合いたい、という願望を持った女性もいるようです。どんな恋愛だったのか詳細に語り始めたら、打ち明けモードと考えられます。できるだけ自分の経験も話してあげるといいでしょう。
【５】元カレに対抗心を燃やして、もっといい男になるために奮起してほしい
「元カレを超えてほしいと思うから」（２０代女性）など、彼氏が自分のために頑張ってくれることを期待する場合もあるようです。「元カレのほうが…」と比較されても落ち込まず、「俺だって負けないし！」と対抗心をアピールしましょう。
【６】いかに愛されてきたか伝えることで、彼氏の中での自分の価値を高めたい
「大事にされたいし、彼氏にも自信を持ってほしい」（３０代女性）など、女性としての魅力を伝えるために、元カレを引き合いに出すこともあるようです。彼女が元カレからのプレゼント自慢をするときは、「俺といる方が楽しいでしょ？」などと、ちょっとムキになって応じるくらいの反応が期待されていると言えます。
【７】なぜ別れたのかを聞いて学習し、同じような男にならないでほしい
「過去の経験を今に活かしたい」（２０代女性）といったように、元カレとうまくいかなかった原因を共有することで、彼氏とより良い関係を築こうとする女性もいるようです。「ひどいヤツだな、俺のほうがマシ」と思ったら、素直に口にすると彼女も安心するでしょう。
【８】元カレのいいところを見習って、足りない部分を改善してほしい
「直接言うのは気がひけるので」（２０代女性）など、彼氏への不満を遠回しに伝えるために、元カレの話題を持ち出すこともあるようです。「元カレは時間にきっちりしてた」など、部分的に褒めるような場合は彼氏に見習ってほしいと思っている可能性が高いと言えます。
【９】ちょっとすねたりと、嫉妬するところが見たい
「妬いてくれると愛を感じます」（１０代女性）といったように、彼氏が嫉妬する姿を見て愛されていると感じる女性は多いようです。つい無関心を装ってしまいがちですが、たまには「そんなヤツのどこがいいの？」などと、すねた発言をしてみると喜ばれるかもしれません。
ほかにも「今カレに『元カレの話』をする女の子の狙い」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
