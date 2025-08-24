◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２３日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前９時４０分開始予定）、敵地・パドレス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。パドレスとは同率首位で並んでおり、負ければ２位に転落する一戦で、出場した試合では３試合ぶりの本塁打となる４５号が出るか注目だ。

前日の勝利で首位に並んだパドレスだが、この日の試合前には、正中堅手のジャクソン・メリル外野手（２２）が左足首捻挫のため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ることを発表。１７日（同１８日）の敵地・ドジャース戦の出場を最後に欠場が続いていた。

２１年のドラフト１巡目（全体２７位）でパドレス入りしたメリルは、昨季メジャーデビュー。１年目からいきなり１５６試合に出場して２４本塁打、９０打点、打率２割９分２厘、１６盗塁をマークしてブレイクし、新人王投票で２位、ＭＶＰ投票で９位に入り、打撃のベストナイン「シルバー・スラッガー賞」をプロファー（当時パドレス）、Ｔ・ヘルナンデス（ドジャース）とともにナ・リーグ外野部門で受賞した。

今季は９１試合の出場で９本塁打、５１打点、２割６分１厘、１盗塁。ドジャースと激しい地区優勝争いを繰り広げているパドレスだが、期待の若手が無念の離脱となったことは大きな痛手となりそうだ。