¡¡2025Ç¯8·î5Æü¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHB¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÈÌö¿Ê¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ë¸¼Íý¡Ê¤Ò¤ç¤ó¤ê¡Ë¤¬Àè¤ËÆ±»öÌ³½ê¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×ÉØÂ·¤Ã¤ÆºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù½Ð±é¤ò´Þ¤á¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î»öÌ³½ê·ÀÌó¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÆÈ¼«»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´¶¤¸¤ëÀª¤¤
¡¡º´Æ£·ò´ë²è¡¦¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¼ç±é¤ÇÏÃÂê¡Êº´Æ£¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Þ¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ª¡Ë¤Î²»³Ú¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙÂè1ÏÃ¤ò¸«½ª¤¨¤Æ¡¢¤ª¤â¤à¤í¤ËX¤ò³«¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¾å¤ËÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡ª Æ±ºî¤ÇÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹â²¬¾°¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÄ®ÅÄ¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤¿¡ØSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Á¾åÎ®³¬µé¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê2018¡Á2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHB¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£·àÃÄEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆLDH¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤ÆHB¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡¡LDH¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖÈà¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Ä®ÅÄ¤â´Þ¤á¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤Ü¤¯¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¡Ö²ÄÇ½À¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÊó¤¸¤ë³ÆÇÞÂÎ¥ê¥ê¡¼¥¹²ò¶ØÆü¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉºÇ¿·½Ð±éºî¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇ®¤¤Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¢¡¥«¥á¥é¤¬¤Ò¤ìÉú¤¹¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤½¤ÎÇ®¤¤Àª¤¤¤Ï¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î²èÌÌ¼«ÂÎ¡¢¤·¤«¤âìÔÂô¤Ê¤³¤È¤Ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¤Ó¤·¤Ó¤·´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹õ¤ß²èÌÌ¤«¤é¼¡Âè¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÂç´¿À¼¡£¥Õ¥§¡¼¥É¥¤¥ó¤¹¤ë´¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¡¢Ðíâ×¤Î¥«¥á¥é¤¬¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤òËä¤á¤Ä¤¯¤¹Ä°½°¤ÎÆ¬¾å¤ò¤°¤ï¤¡¤Ã¤ÈÈô¤ÓÈ´¤±¤ë¡£¹âÂ®¤ÇÈô¤ó¤Ç¤È¤ó¤Ç¡¢Ä°½°¤ÎÇ®µ¤¤ÎÃæ¤Ç¥«¥á¥é¤â¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¤°¤ó¤°¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¥Ô¥¿¥ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥«¥á¥é¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Ë¤Ò¤ìÉú¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ðíâ×¤«¤éº£ÅÙ¤Ï»×¤¤¤¤ê¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤ÇÄ®ÅÄ±é¤¸¤ë¹â²¬¾°¤Î¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ò¶Ä¤®¸«¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥«¥á¥é°ÜÆ°¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÏËÜºîËÁÆ¬¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ëµ¼»÷»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤â°ìÈÖ¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡£
¡¡¹â²¬¤¬¤¸¤ã¤«¤¸¤ã¤«¤«¤ÌÄ¤é¤¹¥®¥¿¡¼¡£¥Í¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤ò¤µ¤Ã¤È²¼¼êÂ¦¤ËÆ°¤«¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤á¤¬¤±¤ÆÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¿Ä¶¹âÂ®¥«¥á¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´Á³Í¾Íµ¤Ç¤¹¤±¤É¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½¤¨¤Ç»ëÀþ¤òÆ°¤«¤¹¡£¾°³î¤ÄÆ°¤«¤¹½Ö´Ö¤ò¤¢¤¨¤Æ¤º¤é¤·¤ÆÍ¾±¤¤òºî¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Í¾Íµ¤ÈÍ¾±¤¤ò¹²¤¿¤À¤·¤¤Ç®µ¤¤ÈÀª¤¤¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤³¤½¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Ì¾±é¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢¡É×ÉØÂ·¤Ã¤ÆÈØÀÐ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È²èÌÌ¼«ÂÎ¤¬¸½ºß¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¡£¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤ÎÀª¤¤¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡¢¸½ºß35ºÐ¤ÎÄ®ÅÄ¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ï½çÅö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãå¼Â¤ÇÈØÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¢Î¾¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¼Íý¤È·ëº§¤·¤¿À»Ìë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¼Íý¤â¤Þ¤¿2025Ç¯4·î¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆHB¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£É×ÉØÂ·¤Ã¤ÆÆó½Å¤Ë¤âÈØÀÐ¡£¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Á¤é¤âÂ¸Ê¬¤Ëº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
