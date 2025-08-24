¡Ö¤³¤Î¸¤¤ÎÌ¾Á°¡¢Ê¬¤«¤ë¡©¡×Ã¯¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡È²û¤«¤·¥¥ã¥é¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÂç¿Íµ¤
¡¡Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤âÀßÄê¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ï¡¼¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥ï¡¼¥É¡Ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¡×¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡È¹õ¤¤¥É¥é¥´¥ó¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ºÛË¥¥»¥Ã¥È¡¢ÄÌ¾Î¡Ö²ÈÄí²Ê¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤â¥µ¥ó¥ï¡¼¥É¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î±Ä¶È¡¦ÀîÃæÌ÷Çî¤µ¤ó¤Ë¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤ÎÃÂÀ¸¡¢¾ÜºÙ¡¢³èÌö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥¸¥¢¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´
¡½¡½¥µ¥ó¥ï¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀîÃæ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀîÃæ¡Ë¡§¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤ä¡Ö²ÈÄí²Ê¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ûÂ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³«È¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»ö¶È¤È¡¢¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç»È¤¦¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤ä¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÈÎÂ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¢Äó°Æ¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¥»¡¼¥ë¥¹¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀîÃæ¡§ÊÀ¼Ò¤Ë¤Ï70¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¡×¤È¡Ö²ÈÄí²Ê¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤Ï¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤º¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ú¤Î©¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹õ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤ÏÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â¥°¥Ã¥º¤ò¤è¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö²ÈÄí²Ê¤Î¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉËè²ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉX¤ÇÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤Ç¡¢¸½ºß¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÊ¿À®¤Î²û¤«¤·¤µ¡×´¶¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½20¡Á30Ç¯Á°¤Èº£¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î·¹¸þ¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃæ¡§Åö¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂç¿Í¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£É÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢¼õ¤±¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Á»ú¤ä»»¿ô¤Î¥É¥ê¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢¡º£Ç¯7·î¡¢¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤¬X¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀîÃæ¡§1988Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À³Ê¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¥É¥¸¡£·ì±Õ·¿¤ÏB·¿¡¢¿ÈÄ¹¤Ï120cm¤Ç±Ê±ó¤Î10ºÐ¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¡£Â¾¤Ë¤â¥Ü¥Ö¤ÎÄï¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥Ò¥ë¤Î¥¸¡¼¥Î¡¢¥Ü¥Ö¤ÎÂç¿ÆÍ§¤Ç¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ö¥ë¡¢¥Ü¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥Æ¥Ê¥¬¥¶¥ë¤Î¥¸¥ß¡¼¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òºî¤ë¼è°úÀè¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Ý¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤ÎÌ¾Á°¤òÌä¤¦¡¢7·î13Æü¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤È¡¢È¿±þ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀîÃæ¡§¥¿¥ó¥¹¤Î¥²¥ó¡Ê¸ø¼°¡Ë¤µ¤óÈ¯¤Î¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¡»¡»¡Ê¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡Ë¡Ù¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò¡¢1ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¤¤Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Ê¸¤¬X¤Î³Æ¼Ò¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥ê¥È¥ë¥Ü¥Ö¥É¥Ã¥°¤ÎÌ¾Á°¤ò¿Ò¤Í¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
