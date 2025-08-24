まさかの28歳差！「恋愛対象外」のおじさんに恋をした話【ママリ】
Ⓒ倉間
自分は普通の恋愛・結婚をすると思っていた
主人公・美咲の両親は、年が近い夫婦。美咲も、いずれは同じような年齢の人と出会い、結婚し、2人で年を重ねていくものだと考えていたといいます。
美咲にとって、それが当たり前で「普通の恋愛」。自分もその道をたどるのだろうと、漠然と思っていたのでした。しかし…？
新しい恋の始まりは、おじさんからのナンパ
Ⓒ倉間
7年間付き合った恋人から突然別れを告げられた美咲。このままこの人と結婚するのだろうと思っていた分、ショックも大きいようです。
傷ついた気持ちを癒やすために一人酒をしていたとき、偶然に28歳年上の男性、高木と出会います。2人は年が離れているのに会話がはずみ、だんだんと親交を深めていきます。
おじさんの手料理を食べるのが楽しみに
Ⓒ倉間
高木との親交が深まるにつれ、2人は週末に会うのが習慣になりました。高木の得意料理を食べるのが、美咲にとっても楽しみだったようです。
とはいえ、まだ恋の自覚はない美咲。しかし、居心地がよく会う日が楽しみになっていることは間違いないよう。もし、年齢差がなければすでに恋を自覚していたのかもしれませんが、年の差にとまどう気持ちがあったのかもしれませんね。
恋愛対象外のはずの人と、1歩進んでみた
Ⓒ倉間
年の差という自分の中にあるハードルを乗り越えた美咲と高木はついに、思いが通じ合います。晴れて恋人同士になり、幸せそうな②人。
交際を重ねていくうち、さまざまなハードルが現れるかもしれません。それでも、お互いに大人である以上、大切なのはお互いの気持ちです。
恋愛対象という言葉がありますが、その対象から外れたところに本当に幸せがあることも。本当に大切にしたい人は誰なのか、本当に幸せになれる人は誰なのか、視野を狭めずに見つけることができたらいいですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）