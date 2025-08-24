まさかの28歳差！「恋愛対象外」のおじさんに恋をした話【ママリ】

みなさんは、恋愛対象外だった年齢の相手に惹かれてしまった経験はありますか？恋は思いがけず訪れるもの。今回は、年の差恋愛がテーマの作品。戸惑いながらも深まっていく恋愛模様に注目です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。倉間さんの作品『28歳年上の人を好きになりました。』をごらんください。

自分は普通の恋愛・結婚をすると思っていた

主人公・美咲の両親は、年が近い夫婦。美咲も、いずれは同じような年齢の人と出会い、結婚し、2人で年を重ねていくものだと考えていたといいます。



美咲にとって、それが当たり前で「普通の恋愛」。自分もその道をたどるのだろうと、漠然と思っていたのでした。しかし…？

新しい恋の始まりは、おじさんからのナンパ

7年間付き合った恋人から突然別れを告げられた美咲。このままこの人と結婚するのだろうと思っていた分、ショックも大きいようです。



傷ついた気持ちを癒やすために一人酒をしていたとき、偶然に28歳年上の男性、高木と出会います。2人は年が離れているのに会話がはずみ、だんだんと親交を深めていきます。

おじさんの手料理を食べるのが楽しみに

高木との親交が深まるにつれ、2人は週末に会うのが習慣になりました。高木の得意料理を食べるのが、美咲にとっても楽しみだったようです。



とはいえ、まだ恋の自覚はない美咲。しかし、居心地がよく会う日が楽しみになっていることは間違いないよう。もし、年齢差がなければすでに恋を自覚していたのかもしれませんが、年の差にとまどう気持ちがあったのかもしれませんね。

恋愛対象外のはずの人と、1歩進んでみた

年の差という自分の中にあるハードルを乗り越えた美咲と高木はついに、思いが通じ合います。晴れて恋人同士になり、幸せそうな②人。



交際を重ねていくうち、さまざまなハードルが現れるかもしれません。それでも、お互いに大人である以上、大切なのはお互いの気持ちです。



恋愛対象という言葉がありますが、その対象から外れたところに本当に幸せがあることも。本当に大切にしたい人は誰なのか、本当に幸せになれる人は誰なのか、視野を狭めずに見つけることができたらいいですね。

