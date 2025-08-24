¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡¡°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¹ðÇò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¹¥¤¤À¤È¤Ï¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¹©¾ìÌë·Ê¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â¤Ï¹©¾ìÌë·Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹©¾ìÌë·Ê¸«³Ø¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö·Ê¿§¤âºÚÇµ²Ú¤Á¤ã¤ó¤âµ±¤¤¤Æ¤ë¡ÄÁÇÅ¨¡×¡Ö¹©¾ìÌë·Ê¹¥¤¤Ê¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¹©¾ìÌë·Ê¹¥¤¤À¤È¤Ï¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¤ò´¶¼Õ¡×¡Ö¹©¾ìÌë·Ê¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£