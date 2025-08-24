◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン 第3日（2025年8月23日 カナダ ミシサガGC＝6661ヤード、パー71）

第3ラウンドが行われ、単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）は3バーディー、4ボギーの72で回り、通算8アンダーで3位に後退した。トップと3打差。

初日から守ってきた首位から陥落したが、WOWOWのインタビューに応じた岩井明は「そこまで悪いゴルフではなかったと思う。グリーンもだんだん早くなってきたし、今日はちょっと風もあった。いいコンディションの中で回れたので、明日に行かせそうな感じ」と淡々と話した。

序盤はグリーンを外し、難しいアプローチを寄せ切れず3連続ボギーを叩いた。しかし4番で3メートルのチャンスを生かして1つ取り戻した。

8番で3パットした後も9番で1・5メートルにつけてバウンスバック。13番パー5では第3打のアプローチを2メートルに寄せて優勝戦線に踏みとどまった。

「最初はなかなかグリーンを捉えることができなくて、アプローチも簡単ではない所に外してしまったので、しようがない。4番で（バーディーを）取れて、今日は1オーバーだけど、いい方じゃないかなと思う」と納得顔だった。

史上4人目の初優勝からの2連勝、日本勢2人目の2週連続優勝を懸けてトップと3打差で最終日に臨む。

「明日もいい位置で回れるので、諦めずに頑張りたい。明日は攻めたもん勝ちというところがあると思う。ティーショットもセカンドもパットもアグレッシブにプレーできたらいい」と力を込めた。