『よんチャンTV』『せやねん！』MBS山中真アナ「落胆の毎日」番組欠席理由を長文報告 喉不調1ヶ月半、肋骨ヒビ
MBSの山中真アナウンサー（48）が23日、自身のインスタグラムを更新し、7月上旬から喉の不調が続いていることを、経過も含め、長文で伝えた。
【写真】MBS山中真アナ「落胆の毎日」喉の不調を長文で報告
山中アナは同局『よんチャンTV』や『せやねん！』などにレギュラー出演する。23日放送の『せやねん！』は休演し、出演者から「（喉の不調の）理由がわからない」などと説明されていた。
インスタグラムでは、山中アナが「7月上旬から喉が不調です。もう1ヶ月半、かなり長引いてますが、症状はその間いろいろ変化してまして」と切り出し、「最初は風邪かなくらいの喉の痛み、そこから数日してかなり激しい咳になり、これが続いて咳をすると背中あたりに激痛が。もしかしてと、外科で診てもらって肋骨の背中側にヒビが入っていました」と説明。
なんとか声は出ており、出演もしていたというが、「8月上旬から声がかすれはじめ、ここ2週ほど休ませてもらってます」と報告した。
さらに、「病院はいくつもいきまして、熱が一度も出てないこともあり百日咳ともコロナとも言われず肺も綺麗、声帯もそんなに悪くはないそうで、結局は喉の炎症、（咳が激しかったときは気管支？）ということのようで。薬もいろいろ飲んだんですが効き目はほぼ感じられず。先生によっては数日で治るはず、と言われながらもいまだかすれてまして」と現状を明らかに。後輩の金山泉アナも同様の経験があったという。
山中アナは「毎朝起きた時声をそっと出してみて今日もまだダメか、と落胆の毎日」としつつ、「身体が元気で動けているのが救いです。そしてこんな時家族が多いのもほんと救い。家族誰も深刻に心配してない笑 こちらが滅入る隙もありません」と近況をつづった。
そして「かすれ具合は少しマシになった気もするのであともう少しだと思うんですが。復帰しましたらまたよろしくお願いします」と呼びかけ。「早く喋りたい 早く読みたい こんな願望が自分の中にあったことに気付かせてくれたのかな」としたためた。
【写真】MBS山中真アナ「落胆の毎日」喉の不調を長文で報告
山中アナは同局『よんチャンTV』や『せやねん！』などにレギュラー出演する。23日放送の『せやねん！』は休演し、出演者から「（喉の不調の）理由がわからない」などと説明されていた。
インスタグラムでは、山中アナが「7月上旬から喉が不調です。もう1ヶ月半、かなり長引いてますが、症状はその間いろいろ変化してまして」と切り出し、「最初は風邪かなくらいの喉の痛み、そこから数日してかなり激しい咳になり、これが続いて咳をすると背中あたりに激痛が。もしかしてと、外科で診てもらって肋骨の背中側にヒビが入っていました」と説明。
さらに、「病院はいくつもいきまして、熱が一度も出てないこともあり百日咳ともコロナとも言われず肺も綺麗、声帯もそんなに悪くはないそうで、結局は喉の炎症、（咳が激しかったときは気管支？）ということのようで。薬もいろいろ飲んだんですが効き目はほぼ感じられず。先生によっては数日で治るはず、と言われながらもいまだかすれてまして」と現状を明らかに。後輩の金山泉アナも同様の経験があったという。
山中アナは「毎朝起きた時声をそっと出してみて今日もまだダメか、と落胆の毎日」としつつ、「身体が元気で動けているのが救いです。そしてこんな時家族が多いのもほんと救い。家族誰も深刻に心配してない笑 こちらが滅入る隙もありません」と近況をつづった。
そして「かすれ具合は少しマシになった気もするのであともう少しだと思うんですが。復帰しましたらまたよろしくお願いします」と呼びかけ。「早く喋りたい 早く読みたい こんな願望が自分の中にあったことに気付かせてくれたのかな」としたためた。