Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

日々の暮らしに、何か特別な意味を与えてくれるモノを探している。

けれど、誰もが知るブランド品や、ありふれたデザインでは心が満たされない。そんな「本質を求める感覚」、きっと共感いただける方も多いのではないでしょうか。

今回手にしたKNIS（ニス）の「メテオライトブレスレット」は、そんな渇きに静かに応えてくれる一品でした。100万年の時を経て私の元へやってきた「宇宙のかけら」を身に着けてみて感じたのは、日常を少しだけ豊かにする、ほのかな高揚感です。

手の中に舞い降りた、宇宙の一片

Photo: 山田洋路

落ち着いたブラウンの箱。そっと蓋を開けると、静かに鎮座するブレスレットが現れます。

これが、メテオライト…。

Photo: 山田洋路

宇宙が採用した「ウィドマンシュテッテン構造」は、この地球が模倣を許されていないパターン。100万年に1℃という、天文学的スケールの冷却速度を経て初めて生まれる、まさに天然のアートピースです。

光の角度を変えるたびに、シャープな幾何学模様が複雑な表情を見せます。ぎらついた輝きとは違う、深海の静けさにも似た光沢。指でそっとプレート部分に触れると、「真空の名残」を錯覚する、ひんやりとした感触がありました。

常に溶け込む、知的な佇まい

Photo: 山田洋路

派手なロゴも煌びやかな石もないのに、自ずと視線が吸い寄せられる、そんな不思議な魅力が「メテオライトブレスレット」には宿っています。

希少な隕石を支えるのは、幅6mmという絶妙なサイズ感のブレスレット。こちらが、オン・オフ問わない「こなれ感」をつくり出してくれるんです。

ラフなTシャツスタイルに合わせれば、手元にさりげないアクセントを加えてくれる。一方で、ジャケパンスタイルに合わせても悪目立ちせず、袖口から知性をチラリと覗かせるちょうどよさがあります。

快適さを意識した、心地よい機能美

Photo: 山田洋路

実用面で感心した点といえば、サイズ調整のシンプルさです。

ブレスレットのコマが、特別な工具なしでパチっと取り外せる構造になっていて、腕時計のベルトのようにフィット感を微調整できます。

重さもわずか23g。タイピングをしていても手首に負担を感じず、普段アクセサリーを着け慣れていない方でも、きっと違和感なく迎え入れられるはずです。

素材に使われている「316Lサージカルステンレス」は、医療用工具でも用いられるグレードの金属。汗や水に強い耐食性を備えているため、デスクワークから週末の軽いアウトドアまで、シーンを選ばず着けっぱなしにできるタフさも普段使いしやすいです。

自分だけの「お守り」を、腕に宿すということ

Photo: 山田洋路

ところで、メテオライトは、古くから特別な力が宿る信じられてきました。

もちろん、科学的な根拠を期待するわけではありませんが、「この模様は、地球上の誰のとも違う、自分だけのものなんだ」。そう思うと、ふと愛おしさが込み上げてきます。世界に同じモノが2つとないからこそ、大切な人とペアで持てば、それは二人だけの特別な絆の証にもなるんじゃないでしょうか。

100万年の旅を終え、いま、私の手のひらの重力圏に着地した宇宙のかけらを眺めていると、「モノがヒトを選ぶ」瞬間すらあるのだ、と囁いているかのようです。

星屑は輝くためというより、「物語るため」にそこにあるのかもしれません。手首でひそやかに紡がれる銀色のテキストを、どう読解するかは所有者次第です。唯一無二の輝きが持つ物語の続きを、ぜひご自身で確かめてみてください。

machi-ya購入限定！ 8月のmachi-yaキャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能）

クーポン利用期限：2025年8月31日 23:59

クーポン金額：2,500円OFF（支援金額15,000円以上）

適用サービス：machi-yaのみ

※複数クーポンの同時使用NG

※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

宇宙を旅した特別な神秘模様！100 万年前の隕石「メテオライト」ブレスレット 25,520円 （超々早割 約20％オフ） machi-yaで見る PR PR

>>宇宙を旅した特別な神秘模様！100 万年前の隕石「メテオライト」ブレスレット

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya