°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢½»¿Í¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢ÃË¤ÎÄñ¹³¤ÇÂ­¤Ë»¤¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µï¤Ê¤ÉÉÔ¾Ü¤Î40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï23Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤¢¤Þ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¸¼´Ø¤Ç¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿½»¿Í¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¡Ö¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤òÅð¤à¤¿¤á¤ËÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½»¿Í¤ÎÃËÀ­¤ÏÂ­¤Ë»¤¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£