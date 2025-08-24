¹¶¼é¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ì¡¡ÂçÌð»á¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤É¤¦¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤«¡×
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ìÍ¥Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¸Å²ì¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ä¤È¥«¥¦¥ó¥È¤¬Àõ¤¤´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤Äµå¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤¤¤¤´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤É¤¦¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥²¡¼¥à¤ÎÆÉ¤ß¤È¤«¤Í¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸Å²ì¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤ÀÎ¨.283¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î.480¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
