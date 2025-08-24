¡ÖPIXPRO FZ55¡×ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤Ë¡ª¡¡¥³¥ó¥Ç¥¸¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/8/24
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯8·î11Æü¡Á17Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¡Ê¥³¥ó¥Ç¥¸¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡PIXPRO FZ55 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
FZ55(BK)¡ÊKODAK¡Ë
2°Ì¡¡PIXPRO C1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
C1(BK)¡ÊKODAK¡Ë
3°Ì¡¡IXY 650 ¥·¥ë¥Ð¡¼
IXY650(SL)¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¡Ë
4°Ì¡¡PIXPRO FZ45 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
FZ45(BK)¡ÊKODAK¡Ë
5°Ì¡¡PIXPRO C1 ¥Ö¥é¥¦¥ó
C1(BN)¡ÊKODAK¡Ë
6°Ì¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é ¥Ö¥é¥Ã¥¯
KC-AF11 BK¡Ê¥±¥ó¥³¡¼¡¦¥È¥¥Ê¡¼¡Ë
7°Ì¡¡PIXPRO WPZ2
WPZ2¡ÊKODAK¡Ë
8°Ì¡¡LUMIX TZ99 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
DC-TZ99-K¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
9°Ì¡¡movio ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹µ¡Ç½ÅëºÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é
MAF100¡Ê¥Ê¥¬¥ª¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
10°Ì¡¡OM SYSTEM Tough TG-7 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TG-7(BLK)¡ÊOM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
