田んぼで農具や人が乗ったゴムチューブを引っ張る馬＝5月、岩手県滝沢市

体重700キロを超える馬が農具を引いて田んぼを耕す―。そんな農村の原風景が、岩手県滝沢市によみがえった。精を出すのは地域の伝統行事「チャグチャグ馬コ」に出走する馬。華やかな装束を着せて農耕馬をねぎらったのが起源とされるが、機械化や馬主の高齢化で飼育数が減少しつつある。存続が危ぶまれる中、昔ながらの米作りやイベントなど馬文化継承の模索が始まった。（共同通信＝瀬田純平）

「すっごい速い！」。5月中旬、岩手山のふもとに広がる田んぼで、7歳の雌馬「鈴」が農具を引っぱった。この日は、後ろに子どもたちが乗ったゴムチューブがつなげられ、力強く動き回ると歓声が上がった。馬主の鈴木学さん（55）は「食い意地は張ってるけど、おっとりしていて子どもの前に出しても安心です」と笑う。

6月、滝沢市や盛岡市で開かれたチャグチャグ馬コには、県内外から約19万人の観光客が訪れた。ただ農業が機械化し、行事のために馬を飼育する人は減少傾向にある。1980年代には100頭以上が出走していたが、2022年には50頭まで落ち込んだ。

滝沢市は所有する雌馬の子どもを行事の担い手に無償譲渡している。かつて調教助手をしていた鈴木さんも競走馬とは異なる農耕馬の穏やかな性格に感動し、2018年に鈴ちゃんを譲り受けた。

鈴木さんは「今のままでは次の世代が飼い続けることはできない」と、道具やトロッコをけん引する技術を飼育する複数馬に教え、伝統行事以外でも能力を生かせる場面を探った。農耕馬の原点回帰とも言える馬の田おこしや代かきは、土の水持ちと収量がよくなると評判で、馬耕米を滝沢市の特産品にしようと計画中だ。

観光施設や映画の撮影に貸し出すなど、今では鈴木さんの飼育する馬たちは1年を通して活躍の場を広げている。「馬と人が触れ合う機会を増やし、チャグチャグ馬コを担う若手を発掘したい」

伝統行事「チャグチャグ馬コ」の装束を着た馬の鈴ちゃんと鈴木学さん（左端）＝2019年6月、盛岡市

伝統行事「チャグチャグ馬コ」で馬に装束を着せ、練り歩く行列＝6月、岩手県滝沢市