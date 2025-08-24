３度のノーヒットノーラン、うち１度は完全試合という、プロ野球史上唯一の大記録を達成した、カープのレジェンドの１人・外木場義郎。勝敗を決めたと言っても過言ではない、忘れられない１球がありました。

■カープＯＢ 外木場義郎さん

「今までの中で、１番の思い出でしょうね。この１球が、勝敗を決めたって言っても過言じゃないと思うんですよ。」





大事な場面で出された目を疑うサインとは…！？

外木場は、高校から社会人を経て１９６４年に入団。１年目からプロ初勝利を、ノーヒットノーランで飾る衝撃のデビューを果たします。４年目には、史上１０人目の完全試合を達成。この年２１勝をあげ、球団史上初のＡクラス入りに貢献します。武器は、自慢のストレートでした。■カープＯＢ 外木場義郎さん「もう、真っすぐとカーブだけです。コントロールを良くするために、ちょっと色々やってみたらどうかと言われたことはあったんですよ。だけど、スピードが落ちたら意味がないということで。だから、スピードが落ちるんだったらやりませんって。」

持ち球は、ストレートとカーブのみ。しかし、５年目以降は黒星が先行し、新球種を試す時期もありました。



■カープＯＢ 外木場義郎さん

「２７、８になってきたら、少しやはり球威も落ちると思っていますから、色々球種を考えたりとか、やってみようというのはありましたですね。実際、練習では（新球種の）練習はしていたんですけれど、試合にはまだ使えないなという、そういう感じでしたから。」



新球種を模索していた、プロ１１年目の１９７５年。３０歳の外木場は、エースとして目覚ましい活躍で、チームを引っ張ります。そしてついに、球団初のリーグ優勝へ王手をかけた運命の一戦で、先発マウンドを託されました。１点をリードした６回、ここまで無失点の外木場は、１アウト満塁と一打逆転のピンチを招きます。初球は、インコースへのストレート。続く２球目のサインに、一瞬目を疑います。



■カープＯＢ 外木場義郎さん

「その次にスライダー（のサイン）を出したんですよ。試合ではそのときだけですよ。全く使っていない。今でも私は、ちょっと信じられないんですよ。」

試合で一度も投げたことのない、スライダーのサイン。勝負をかけた１球でした。狙い通りのダブルプレーで、初優勝を手繰り寄せた運命の１球でした。



■カープＯＢ 外木場義郎さん

「昭和５０年の優勝は、このスライダー１球で勝負は決まりですよ。私はもう、そういう風に考えていますから。」