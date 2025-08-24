夏服に飽きた人へ！【GU】おしゃれ店員さんがお手本♡「先取りコーデ」

まだまだ暑いけれど、そろそろ夏服に飽きてきた……。そんな今真似したいのが、おしゃれスタッフさんたちの、秋っぽさをプラスした着こなし。軽やかさはキープしつつ、色や素材で季節感を先取りしたスタイルは、さっそく取り入れたくなりそう。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんたちの「先取りコーデ」をご紹介します。マンネリ解消にも役立ちそうなので、ぜひ参考にしてみて。

旬のブラウンコーデに小物でこなれ感アップ

ブラウンのワントーンでまとめた、トレンド感のあるスタイル。透け感のあるトップスで軽やかさを出しつつ、落ち着いたカラーで一気に秋らしい雰囲気に。腰にプラスしたバンダナがワントーンコーデのアクセントになり、こなれた印象に仕上がります。涼しさはキープしながら、深みのあるカラーで季節感を先取りできる、今の時期にぴったりの着こなしです。

軽やかスカートをカチッとベストで秋らしく

ふんわり軽やかなティアードスカートが涼しげな印象を与えてくれるコーディネート。ダブルボタンのベストを重ねて、きちんと感と秋らしさがプラスされます。ノースリーブなので、まだ暑さが残る時期でも快適に着られそう。カチッとした印象のベストもふんわりスカートを合わせることで、抜け感のある上品なきれいめコーデに。靴やバッグなどブラウンの小物も季節感をアップしてくれて、季節の変わり目を楽しめるスタイルです。

上品見えするベロアTできれいめコーデ

ベロア素材のTシャツが秋を感じさせてくれるきれいめコーデ。上品な光沢感があり、お出かけにもぴったりです。透け感のある編みニットのスカートで、ダークカラーでも重たくならず軽やかな印象に。バッグに付けたスカーフがアクセントになり、コーディネートにおしゃれポイントをプラスしてくれます。シンプルだけど地味見えしない、品を感じるスタイルです。

気温が高い日もカラーで秋を先取り

ゴールドボタンが映える深みのあるグリーンのニットカーディガンに、デニムパンツを合わせたカジュアルコーデ。ニットカーデと秋らしいカラーのボストンバッグが落ち着いた雰囲気を演出しつつ、全体をきれいめな印象に。色づかいで秋らしさを取り入れたスタイルは、まだ暑さの残る今の時期にも取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N