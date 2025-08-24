¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÌÀ°¦¤Ï3ÂÇº¹3°Ì¤Ë¸åÂà¡¡À¾¶¿¿¿±û¤¬7°ÌÉâ¾å
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡CPKC½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥«¥Ê¥À¡¡¥ß¥·¥µ¥¬GC¡á6661¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î72¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È3ÂÇº¹¡£
¡¡21°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¾¶¿¿¿±û¡Ê23¡áÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç7°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡29°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤Ï67¤Ç²ó¤ê¡¢9°Ì¤«¤é70¤Ç²ó¤Ã¤¿¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î11°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Èª²¬Æà¼Ó¡Ê26¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç29°Ì¡£À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç37°Ì¡£ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç46°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê27¡á¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥ß¥ó¥¸¡¦¥ê¡¼¡Ê29¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£