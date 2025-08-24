お願い！ 定番化してーーーッ！！（涙）【スタバ】今しか食べられない♡「期間限定スイーツ」

【スターバックス】のフードメニューは、通年楽しめるレギュラーメニューだけでなく季節感のある新作メニューも魅力的。ときには、期間限定なのが惜しいほど大好評なフードが登場することもあるんです。そこで今回は、定番化を希望したくなる「期間限定スイーツ」を紹介します。

桃たっぷりで贅沢感マシマシ

上から見ても横から見ても贅沢感のある「ピーチ & ミルクケーキ」。最上層にはピーチゼリーの中にギュッと詰め込まれた、みずみずしい桃の果肉がたっぷり。ゼリーの下には、スポンジ・練乳クリーム・ミルクムースが重ねられています。主役の桃を引き立てつつ、一層ごとに違う口当たりも楽しみたくなるケーキです。

コロンとしたキューブ型が可愛い

キューブ型のコロンとしたフォルムが上品な「レモンキューブケーキ」が今年も登場。@j.u_u.n__starbucksさんが「今期フードのイチオシです」と絶賛しており、さっぱりとした酸味と爽やかな甘さはコーヒーとの相性もよさそうです。生地の中には、レモンソースと植物性のクリームチーズが入っています。

夏にぴったりな【スターバックス】の「限定商品」。どちらも暑い夏でも軽やかに食べられそうな、爽やかな味わいが魅力的。秋シーズンが始まる頃には終売となる可能性が高いので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる