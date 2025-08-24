9月1日の「防災の日」を前に、日本赤十字社が防災に関する意識調査の結果を公表しました。

調査は北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡に住む10代から60代以上の1200人を対象に行われました。

「近い将来、都市部で災害に遭うかもしれないと考えることはあるか」という問いに対し、「考えることがある」と回答したのは全体の81.9％でした。

ただ、「地域の防災訓練や防災関連の催しに参加したことはあるか」という問いでは、「一度も参加したことはない」が74.3％と最も多く、「一度だけ参加した」は16.3％、「何度も参加した」は9.4％にとどまっています。

この結果は、去年の調査と同じ傾向だったということです。

この調査結果について、日本赤十字社の山地智仁さんは「災害を意識しても、行動に移せていない」と分析し、自分が住む地域で行われる防災セミナーや訓練に参加し、「近隣の人との輪を広げて、災害に関する知識と意識を変えることが、命と健康を守ることにつながる」と話しています。

また、災害による被害は、海や山、地形によって異なりますが、日本赤十字社では、各都道府県の支部がそれぞれの地域の特性に合わせたカリキュラムをつくり、防災教育やセミナーを実施していて、災害時の行動変容につながるよう今後も取り組んでいくとしています。

一方、過去の災害では、被害状況や救助要請に関する誤った情報が、SNSなどを通して拡散される事態が発生しています。

災害時に「災害関連のフェイクニュースに接した経験がある人」は全体の25.5％で、4人に1人は「接したことがある」と答えました。このうち、正しい情報か確認するために「ファクトチェックした」は45.4％でしたが、逆に「SNSなどで拡散してしまった」は8.2％、さらに「虚偽の情報に基づいて行動してしまった」は4.9％いたということです。