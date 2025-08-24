¼ýÆþ¤Ï·î8Ëü5000±ß¤ÎÊì¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¡Ä¡Ö²ñ¼Ò°÷·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡×20Ç¯°Ê¾å¤ò²ð¸î¤ËÈñ¤ä¤·¤¿50ºÐÃËÀ¤¬´Ù¤Ã¤¿ÉÏº¤¡£¼«Ê¬¤Î¿©Èñ¤Ï·î2000±ß
¡Ç25Ç¯¤Ë¸å´ü¹âÎð¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Í×²ð¸î¼Ô¤¬µÞÁý¤·¡¢ÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤È¿Í¼êÉÔÂ¤òµ¡¤Ë¡¢²ð¸î¤Ë¤è¤ëÉÏº¤²½¤¬²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨º¤µç¤¹¤ëÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÀ¸³è¤¬°ìµ¤¤Ë¤É¤óÄì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£²ð¸î¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤È¤Ï¡©¡¡Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÂçÌäÂê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡91ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò¼«Âð¤Ç²ð¸î
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡½¡½¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¾²¡£ÎäË¼¤Î¤Ê¤¤Çö°Å¤¤6¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤Ç¡¢´äº´¹¯²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤âµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¸½ºß¡¢Í×²ð¸î5¡Ê¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¾õÂÖ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë91ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò¼«Âð²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë´äº´¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤Ï¡¢ÁáÄ«5»þ¤ÎÊì¤ÎÀ¸Â¸³ÎÇ§¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìë¤Î¤ï¤º¤«¤ÊµÙÂ©»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢°ìÆü¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ð¸î¤ËÈñ¤ä¤¹¡£
¢¡´äº´¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
5»þ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡µ¯¾²¡¦Êì¤ÎÍÆÂÎ¤ò´Ñ»¡
6»þ¡Á8»þ¡¡¡¡¡¡¡¡Êì¤òµ¯¤³¤¹¡¢ÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦Ä«¿©¤Î½àÈ÷
8»þ¡Á8»þ30Ê¬¡¡¡¡Ä«¿©
9»þ¡Á10»þ¡¡¡¡¡¡ ÃåÂØ¤¨¤È±¢ÉôÀö¾ô
10»þ¡Á12»þ¡¡¡¡¡¡°Ø»Ò¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹
12»þ30Ê¬¡Á13»þ¡¡Ãë¿©
13»þ¡Á14»þ¡¡¡¡¡¡ÇÓÝõ½èÍý
14»þ¡Á16»þ¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦Ë¬Ìä²ð¸î¡¦±ý¿Ç¡¡¡¡¡¡¡¡
16»þ¡Á18»þ¡¡¡¡¡¡Í¼¿©½àÈ÷¡¦µÙ·Æ
18»þ¡Á18»þ30Ê¬¡¡Í¼¿©
18»þ30Ê¬¡Á20»þ¡¡ÉþÌô¡¢»õËá¤¡¢½¢¿²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷
20»þ¡Á22»þ¡¡¡¡¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à
22»þ¡Á5»þ¡¡¡¡¡¡ ½¢¿²
³°¤Ë½Ð¤ÆÆ¯¤±¤º¡¢À¸³è¤Ï·î8Ëü5000±ß¤ÎÊì¤ÎÇ¯¶â¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ëè·î¤Î²È·×Êí¤ÎÆâÌõ¤À¤¬¡¢²ð¸î´ØÏ¢¤À¤±¤Ç»Ù½Ð¤Î8³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¤ÎÁý²Ã¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¢¡´äº´¤µ¤ó¤Î²È·×ÆâÌõ
Ç¯¶â¼ýÆþ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8Ëü5000±ß
Êì¿Æ¤Î¿©Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡2Ëü±ß
¼«Ê¬¤Î¿©Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡2000±ß
¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡1Ëü±ß
Êì¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¡¡¡¡¡¡1Ëü±ß
Êì¿Æ¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊÈñ¡¡5000±ß
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¡¡¡¡2Ëü3000±ß
²ÈÄÂ¡ÊÃÏÂå¡Ë¡¡¡¡¡¡1Ëü5000±ß
¸ä³ÚÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0±ß
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5000¡Á1Ëü±ß
»Ù½Ð¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ý5000¡Á¡Ý1±ß
¢¨ÃùÃß¡§¼Â²È¤Î²òÂÎÈñÍÑ300Ëü±ß¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÊäÅ¶
¡ÖÍ×²ð¸î3¡ÊÆü¾ïÆ°ºîÁ´ÈÌ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¡Ë¤Îº¢¤ÏÆüÃæ¤À¤±»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Í¼êÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÇñ7000±ß¤È¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌó4ÇÜ¤â¤«¤«¤ë¡£
Êì¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆþÍá¤Ï½µ1²ó¤«¤é·î2²ó¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐµëÉÕ¶â¤Î¾å¸Â¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È1³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤µ¤¨Ç±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î²ð¸î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤·¤Æ¤è¤»¤Æ¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¡¦±üÂ¼¥·¥ó¥´»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤äÊÝ¸±ÎÁÁý²Ã¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡Ç23Ç¯¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎË¬Ìä²ð¸îÈñ¤Ï¡Ç22Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.8¡ó¡¢ÆþÍá²ð¸îÈñ¤Ï1.5¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¡£º£¤äÉÏº¤ÁØ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½½Ê¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î14Ëü3973±ß¤À¤¬¡¢²ð¸î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Î¼Â¾ð¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£±üÂ¼»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖºßÂð²ð¸î¤Ç¤â·î5Ëü¡Á15Ëü±ß¡¢»ÜÀß¤Ê¤é·î10Ëü¡Á20Ëü±ß¡£¤³¤³¤ËÀ¸³èÈñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·î30Ëü±ßÁ°¸å¤Î½ÐÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î3³ä°Ê¾å¤¬ÃùÃß¥¼¥í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÀÅ¤«¤Ê¤ëÅ¾Íî¡É¤ØÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£²ð¸î¤Ï¡¢ÉÏº¤¤Ë´Ù¤ë°ú¤¶â¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡ÁÄÊì¤ÈÉã¤Î²ð¸î¤Ç2000Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤ë
¤Ê¤¼¡¢´äº´¤µ¤ó¤Ïº¤µç¾õÂÖ¤Î²ð¸î¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¤Î²ð¸î°ÊÁ°¤ËÁÄÊì¤ÈÉã¤Î²ð¸î¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤¬25ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª¤¬²á¤®¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÏ²¤·¤ÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï½¢³è»þ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬0.5Á°¸å¤Î»þÂå¡£150¼Ò¤Û¤É¼õ¤±¤ÆÆâÄê¤Ï°ì¤Ä¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡91ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò¼«Âð¤Ç²ð¸î
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡½¡½¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÈ´¤±¤½¤¦¤Ê¾²¡£ÎäË¼¤Î¤Ê¤¤Çö°Å¤¤6¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤Ç¡¢´äº´¹¯²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤âµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¢¡´äº´¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
5»þ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡µ¯¾²¡¦Êì¤ÎÍÆÂÎ¤ò´Ñ»¡
6»þ¡Á8»þ¡¡¡¡¡¡¡¡Êì¤òµ¯¤³¤¹¡¢ÁÝ½ü¡¦ÀöÂõ¡¦Ä«¿©¤Î½àÈ÷
8»þ¡Á8»þ30Ê¬¡¡¡¡Ä«¿©
9»þ¡Á10»þ¡¡¡¡¡¡ ÃåÂØ¤¨¤È±¢ÉôÀö¾ô
10»þ¡Á12»þ¡¡¡¡¡¡°Ø»Ò¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹
12»þ30Ê¬¡Á13»þ¡¡Ãë¿©
13»þ¡Á14»þ¡¡¡¡¡¡ÇÓÝõ½èÍý
14»þ¡Á16»þ¡¡¡¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦Ë¬Ìä²ð¸î¡¦±ý¿Ç¡¡¡¡¡¡¡¡
16»þ¡Á18»þ¡¡¡¡¡¡Í¼¿©½àÈ÷¡¦µÙ·Æ
18»þ¡Á18»þ30Ê¬¡¡Í¼¿©
18»þ30Ê¬¡Á20»þ¡¡ÉþÌô¡¢»õËá¤¡¢½¢¿²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷
20»þ¡Á22»þ¡¡¡¡¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à
22»þ¡Á5»þ¡¡¡¡¡¡ ½¢¿²
³°¤Ë½Ð¤ÆÆ¯¤±¤º¡¢À¸³è¤Ï·î8Ëü5000±ß¤ÎÊì¤ÎÇ¯¶â¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ëè·î¤Î²È·×Êí¤ÎÆâÌõ¤À¤¬¡¢²ð¸î´ØÏ¢¤À¤±¤Ç»Ù½Ð¤Î8³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¤ÎÁý²Ã¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¢¡´äº´¤µ¤ó¤Î²È·×ÆâÌõ
Ç¯¶â¼ýÆþ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8Ëü5000±ß
Êì¿Æ¤Î¿©Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡2Ëü±ß
¼«Ê¬¤Î¿©Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡2000±ß
¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¡¡¡¡¡¡¡1Ëü±ß
Êì¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¡¡¡¡¡¡1Ëü±ß
Êì¿Æ¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊÈñ¡¡5000±ß
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¡¡¡¡2Ëü3000±ß
²ÈÄÂ¡ÊÃÏÂå¡Ë¡¡¡¡¡¡1Ëü5000±ß
¸ä³ÚÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0±ß
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5000¡Á1Ëü±ß
»Ù½Ð¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ý5000¡Á¡Ý1±ß
¢¨ÃùÃß¡§¼Â²È¤Î²òÂÎÈñÍÑ300Ëü±ß¤òÀÚ¤êÊø¤·¤ÆÊäÅ¶
¡ÖÍ×²ð¸î3¡ÊÆü¾ïÆ°ºîÁ´ÈÌ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¡Ë¤Îº¢¤ÏÆüÃæ¤À¤±»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿Í¼êÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÇñ7000±ß¤È¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌó4ÇÜ¤â¤«¤«¤ë¡£
Êì¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆþÍá¤Ï½µ1²ó¤«¤é·î2²ó¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐµëÉÕ¶â¤Î¾å¸Â¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È1³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤µ¤¨Ç±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë
É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î²ð¸î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤·¤Æ¤è¤»¤Æ¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¡¦±üÂ¼¥·¥ó¥´»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤äÊÝ¸±ÎÁÁý²Ã¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉéÃ´³Û¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡Ç23Ç¯¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎË¬Ìä²ð¸îÈñ¤Ï¡Ç22Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.8¡ó¡¢ÆþÍá²ð¸îÈñ¤Ï1.5¡ó¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¡£º£¤äÉÏº¤ÁØ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½½Ê¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î14Ëü3973±ß¤À¤¬¡¢²ð¸î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤Î¼Â¾ð¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£±üÂ¼»á¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖºßÂð²ð¸î¤Ç¤â·î5Ëü¡Á15Ëü±ß¡¢»ÜÀß¤Ê¤é·î10Ëü¡Á20Ëü±ß¡£¤³¤³¤ËÀ¸³èÈñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢·î30Ëü±ßÁ°¸å¤Î½ÐÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î3³ä°Ê¾å¤¬ÃùÃß¥¼¥í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÀÅ¤«¤Ê¤ëÅ¾Íî¡É¤ØÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£²ð¸î¤Ï¡¢ÉÏº¤¤Ë´Ù¤ë°ú¤¶â¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡ÁÄÊì¤ÈÉã¤Î²ð¸î¤Ç2000Ëü±ß¤¬¾Ã¤¨¤ë
¤Ê¤¼¡¢´äº´¤µ¤ó¤Ïº¤µç¾õÂÖ¤Î²ð¸î¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¤Î²ð¸î°ÊÁ°¤ËÁÄÊì¤ÈÉã¤Î²ð¸î¤â¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤¬25ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª¤¬²á¤®¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÏ²¤·¤ÆÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï½¢³è»þ¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤¬0.5Á°¸å¤Î»þÂå¡£150¼Ò¤Û¤É¼õ¤±¤ÆÆâÄê¤Ï°ì¤Ä¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£