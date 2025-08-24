¶¶ËÜ¿¿Ìé¤ÎµÞÀÂ¤«¤é20Ç¯¡£Ä³ÌîÀµÍÎ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö»à¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¶¶ËÜ¤¬¸ì¤Ã¤¿Éüµ¢¥×¥é¥ó¡×
04Ç¯9·î¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°²½¤«¤éÄ¹´üµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Î¼¹¤¬ZERO-ONE¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¶ËÜ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ZERO-ONE¤ÏÊø²õ¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¶¶ËÜÈ´¤¤Ç¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ZERO1-MAX¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¤Ï¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼º°Õ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¶¶ËÜ¤ò¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¾Ú¸À¡¡¶¶ËÜ¿¿Ìé¡¡¾®ÀîÄ¾Ìé¡¢º´»³Áï¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤é¤¬¸ì¤ëÇË²õ²¦¤È¡Ö1¡¦4»öÊÑ¡×¤Î¿¿Áê¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÅ¬µ¹È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¡£
¢¡²¶¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤òÀ®ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤È²¶¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢·ç¾ì¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬05Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é5·î(14Æü)¤Ë¿·ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¶¶ËÜ¿¿Ìé¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤è¡£²óÉü¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤Í¡£
¤³¤Îº¢¤Ï¿·ÆüËÜ¤Ç¤â¿·À¤Âå¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤â²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÉðÆ£¤µ¤ó¤â¸Æ¤ó¤Ç3¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¶¶ËÜÁª¼ê¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»äÀ¸³è¤¬¥´¥¿¥´¥¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âZERO-ONE¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø²¶¤Ïº£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤È¡£²¶¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤òÀ®ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤È²¶¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡²¶¤Ï¤Þ¤ÀÉ½¤Ë½Ð¤ì¤Í¤¨¤ó¤À¤è
¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÊóÉü¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ¯¤â´î¤Ð¤Ê¤¤¡£º£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¶¶ËÜ¿¿Ìé¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÉðÆ£¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢²¶¤é¤Î»þÂå¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ§¤óÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦²è¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤è¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¾µÂú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
5·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÅöÆü¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤é¶¶ËÜÁª¼ê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤Þ¤ó¡¢Ä³¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤±¤Í¤§¤ï¡£º£¸½¾ì¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤é¤È²ñ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤¬Íè¤ÆÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¤Þ¤ÀÉ½¤Ë½Ð¤ì¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¡Ø¥ª¥Ã¥±¡¼¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢º£²ó¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£¤Þ¤¿º£ÅÙ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥á¥·¤Ç¤â¿©¤ª¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ³ÌîÀµÍÎ¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¢¡»à¤Î1¥«·îÁ°¤Ë¶¶ËÜ¤¬Ä³Ìî¤Ë¸ì¤Ã¤¿Éüµ¢¥×¥é¥ó
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÆ®º²»°½Æ»ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1¥«·î¸å¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÌóÂ«¤ò¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÈÄ³Ìî¤Î²ñ¿©¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö(05Ç¯)6·î¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢ËãÉÛ¤Î¾Æ¤Æù²°¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ´é¿§¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ø¸ª¤Î¤Û¤¦¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ÎDSE¤È¤â¤¦1²óÁÈ¤ó¤Ç¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤ÏZERO-ONEÀª¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤â¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¸ýÄ´¤Ï·è¤·¤Æ°Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¡£Éüµ¢¥×¥é¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ã¤×¤ê¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤òÌá¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬²¶¤¬¶¶ËÜÁª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÌë¡£ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î1¥«·î¸å¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÆ®º²»°½Æ»ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¡×¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1¥«·î¸å¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÌóÂ«¤ò¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÈÄ³Ìî¤Î²ñ¿©¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ö(05Ç¯)6·î¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢ËãÉÛ¤Î¾Æ¤Æù²°¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ´é¿§¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ø¸ª¤Î¤Û¤¦¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ÎDSE¤È¤â¤¦1²óÁÈ¤ó¤Ç¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤ÏZERO-ONEÀª¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤â¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¸ýÄ´¤Ï·è¤·¤Æ°Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¡£Éüµ¢¥×¥é¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ã¤×¤ê¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤òÌá¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬²¶¤¬¶¶ËÜÁª¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÌë¡£ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î1¥«·î¸å¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡×