¥é¥Ö¥Û³¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ë¡Ö¤¢¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¡×¡£Ì¼¤Î°ì¸À¤Ç¡ÈÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¿©Âî¡É¤Î¤½¤Î¸å¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯10·î30Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¹¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë±ÇÁü¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÍ±×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊóÆ»±ÇÁü¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Û¤Ü´°àú¤ÊÉã¿Æ¤ÇÉ×¤À¤Ã¤¿
¡¡ÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÜÆ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¡£2Ç¯Á°¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¤Ç¤Î¼Â²ÈÊë¤é¤·¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢²£ÉÍ¤Ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤ÈÌ¼¤Îè½²»¤Á¤ã¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦5ºÐ¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µ¤·ó¤Í¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹¬¤»¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¼êÊªÎ®´ë¶È¤ÎÁíÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÁ´¤¯°Û¶È¼ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¶ø¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤¬Â¿¤¯¤Æµ¢Âð»þ´Ö¤â°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸³è¿å½à¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¶ÐÌ³´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¿¦¶ÈÊÁ¡¢¹¹ðÍí¤ß¤ÇÂÐ³°Åª¤Ê¸ò¾Ä¤¬Áý¤¨¡¢½÷À¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤ÈÉÑÈË¤Ë¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°û¤ß²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÊ¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥É¥¥Ã
¡¡Å¾¿¦Á°¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏÌ£¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÉþ¤äÈ±·Á¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¡¢ºÊ¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¡¹¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Áê¼ê¤¬¥À¥µ¤¤³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£ºÊ¤â¤½¤ÎÊÕ¤Î»ö¾ð¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡Ø¤Ê¤ó¤«¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Á¥ã¥é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Æâ¿´¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤«¤é¤Ì¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëA»Ò¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿A»Ò¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á
¡¡¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÈÂÓÆ±¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£5ºÐ²¼¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢ºÊ¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±ÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡¢ÎÉ¤É×¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Îø¿´¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¡×
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¿ÜÆ£¤µ¤ó¤«¤é¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò¸ì¤é¤ì¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö»ä¤â¿ÜÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡ØÂç¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥«¤Ê»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ø2¿Í¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3Æü¸å¤Î¶âÍËÆü¡¢Í½Ìó¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ø°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¤¢¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¡ª¡×Ì¼¤ÎÀ¼¤ËÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¿©Âî
¡¡A»Ò¤µ¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤ÎÅÚÍËÆü¡£Ãë¿©¤Î¸å¡¢è½²»¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó²ÈÂ²¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¹¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë±ÇÁü¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÍ±×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊóÆ»±ÇÁü¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÜÆ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¡£2Ç¯Á°¡¢¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¤Ç¤Î¼Â²ÈÊë¤é¤·¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢²£ÉÍ¤Ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¤ÈÌ¼¤Îè½²»¤Á¤ã¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦5ºÐ¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µ¤·ó¤Í¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹¬¤»¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¼êÊªÎ®´ë¶È¤ÎÁíÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÁ´¤¯°Û¶È¼ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¶ø¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤¬Â¿¤¯¤Æµ¢Âð»þ´Ö¤â°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸³è¿å½à¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¶ÐÌ³´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¿¦¶ÈÊÁ¡¢¹¹ðÍí¤ß¤ÇÂÐ³°Åª¤Ê¸ò¾Ä¤¬Áý¤¨¡¢½÷À¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤ÈÉÑÈË¤Ë¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°û¤ß²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÊ¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¥É¥¥Ã
¡¡Å¾¿¦Á°¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏÌ£¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÉþ¤äÈ±·Á¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¡¢ºÊ¤Îº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤ÎÉ÷ËÆ¤¬¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¡¹¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Áê¼ê¤¬¥À¥µ¤¤³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âº¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¤Í¡£ºÊ¤â¤½¤ÎÊÕ¤Î»ö¾ð¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡Ø¤Ê¤ó¤«¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Á¥ã¥é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢Æâ¿´¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤«¤é¤Ì¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëA»Ò¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿A»Ò¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á
¡¡¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÈÂÓÆ±¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó¡£5ºÐ²¼¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢ºÊ¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±ÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡¢ÎÉ¤É×¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Îø¿´¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¡×
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¿ÜÆ£¤µ¤ó¤«¤é¼«Ê¬¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò¸ì¤é¤ì¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö»ä¤â¿ÜÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂº·É¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡ØÂç¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥«¤Ê»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ø2¿Í¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3Æü¸å¤Î¶âÍËÆü¡¢Í½Ìó¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ø°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¤¢¡¢¥Ñ¥Ñ¤À¡ª¡×Ì¼¤ÎÀ¼¤ËÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¿©Âî
¡¡A»Ò¤µ¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤ÎÅÚÍËÆü¡£Ãë¿©¤Î¸å¡¢è½²»¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£¤µ¤ó²ÈÂ²¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£