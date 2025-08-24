女優深田恭子（42）が23日放送されたTBS系「人生最高レストラン」に出演。父親との親しい関係を告白した。

MCの加藤浩次から「“お父さんっ子”なんですか？深田さんは」と聞かれると、深田は「そうですね。今も腕組んで歩いたりとか、バイバイ（別れる）時はハグ（する）」と答えた。

レギュラーの島崎和歌子から「反抗期もなかったっていうことです？」と聞かれると、「はい、なかったですね」と即答。加藤が「でも芸能界入る、ってなったら、お父さん反対しませんでした？」と質問すると、深田は「父がしてた仕事がきっかけで、今の事務所の“オーディション受けて見ないか”って（なった）。だから父が私のレールを敷いてくれた感じです」と説明した。

加藤が「お父さん、何をなされてるの？」と確認すると、深田は「都庁の公務員です。もう今は引退してますけど。（在職時都庁で）番組を作っていて、で、（深田が現在所属する大手事務所）ホリプロと都庁さんがお仕事していて、その現場に行った時に声をかけていただいて、それから…という感じです」と続けた。そして深田は96年のホリプロ主催の大型オーディション「第21回ホリプロタレントスカウトキャラバン」を受けてグランプリを受賞。芸能活動を本格的に始めた。