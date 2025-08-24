夏休みを満喫中の女の子のそばで、大型犬も楽しそうに過ごしていて…？幸せあふれる日常の光景が尊いと話題になり、投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破しています。

【動画：小学生の女の子の『夏休み』を朝から観察した結果→大型犬と一緒に…尊すぎる『幸せな日常』】

夏休み中の女の子と大型犬の朝

Instagramアカウント「shinba1022」に投稿されたのは、小学生の女の子2人とゴールデンレトリバー「シンバ」くんが一緒に夏休みを満喫する様子です。

朝6時30分、女の子が眠っていると、シンバくんが「起きろ～」と腰にアゴを乗せてきたとか。どうやら早く遊びたくて仕方ないようです。

なかなか女の子が起きないので、「二度寝しようかな…」とアゴ乗せしたままリラックスしていたシンバくん。

しかし7時になると「もう待ちきれない！」とばかりにお庭に出て、プールの周りをウロウロしはじめたそう。プールに入るのが楽しみすぎてソワソワしている姿は、子どものようで可愛らしいです。

仲良くプールで遊ぶ2人と1匹

そして9時、いよいよシンバくんと女の子たちがプールに入水！ママさんが見守る中、2人と1匹は仲良く楽しそうに泳いでいたといいます。

女の子がふざけてシュノーケル用のゴーグルをつけ、シンバくんをダイバーのような姿に変身させてしまう場面も。

どうやら女の子はシンバくんを潜水犬に育てたいようで、途中から水にお顔をつける特訓がスタートしたそう。

シンバくんが鼻先を水につけると、女の子は「上手だね～」とナデナデ…。褒められたシンバくんは、とても嬉しそうな様子だったとか。

遊び疲れたらお昼寝

プールから出た後は、シンバくんの被毛を乾かしてブラッシングをして一段落。たっぷり遊んで疲れたシンバくんは、お昼寝の時間です。涼しくなったらお散歩にも行けるので、きっと午後も女の子たちと充実した時間を過ごせたことでしょう。

この投稿には「可愛い」「癒される」「幸せな光景をありがとう」といったコメントが寄せられ、シンバくんと女の子たちの尊い日常が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

日頃からシンバくんと女の子たちは、本当の姉弟のように仲良しなのだそう。幸せあふれる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shinba1022」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shinba1022」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。