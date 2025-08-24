妊娠中の野犬を目にしたあと、産まれたばかりと思われる子犬も見つけて…？行き場のなかったわんこたちの驚きの運命に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万6000回再生を突破し、「素晴らしいです」「行動力あって尊敬します」「みんな可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お腹の大きい野犬』を発見→ブルーシートの上で3匹の赤ちゃんを産んで…保護後の展開と『2年後の現在』】

人知れず出産した野犬

野犬として自然界を生き抜くことは、想像以上に過酷なものです。Xアカウント「rakuluck_」の投稿主さんがつづったのは、ある野犬との出会いの物語。偶然発見した野犬は、そのころには妊娠中でお腹がパンパンだったといいます。

そして1ヶ月がたったころ、再び運命的ともいえる出会いを果たしました。例の野犬が産んだであろう、3匹の子犬を見つけたのです。子犬たちは、ブルーシートの上でモゾモゾと動いていたそうです。投稿主さんは、子犬と母犬を保護することに決めました。

それぞれの新しい家へ

野犬一家を一時保護した投稿主さんは、プロの手を借りて自宅の敷地内に犬小屋を作ったといいます。安全な環境で母犬とともに暮らせることとなった子犬たちは、スクスク成長していきました。まんまるで可愛い姿は、母犬にそっくりだったとか。

そして、子犬たちは続々と里親さんの元へ旅立ちました。母犬も近所の方が引き取り、新たな犬生を踏み出すことに。ちなみに、父犬と思われる野犬も、近所の方によって保護されたそうです。

2年後の姿に涙が止まらない

考えに考えた結果、投稿主さんは驚きの決断をしました。子犬のうち1匹を、自宅で引き取ることにしたのです。「らく」ちゃんと命名されたわんこは、投稿主さんに愛されてさらに成長！ときには、近所に住む母犬が面倒を見てくれることもあったといいます。

そして2年がたった現在。らくちゃんは、母犬そっくりの美形な成犬に！ゆったりと穏やかな表情からは、投稿主さんにたっぷり愛されていることが伝わります…。おてやおすわりもすんなり覚えて、立派な飼い犬になったらくちゃん。これからも、たくさんの愛に囲まれながら幸せな暮らしを営むことでしょう！

この投稿には、「こんなに懐いて可愛すぎる」「みんな幸せになれてよかった」「穏やかな表情で幸せが伝わる」など、多くのコメントが寄せられています。

実は、らくちゃんには妹がいるのだそう。Xアカウント「rakuluck_」では、らくちゃんの妹との出会いから現在の姿までが紹介されています。気になる方はぜひ遊びに行ってみてください。

写真・動画提供：Xアカウント「rakuluck_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。