¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹2Éô¤Ç½éÆÀÅÀ¡ª¡¡²£ÅÄÂçÍ´¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï³«Ëë3Ï¢¾¡
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï23Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2ÉôÂè3Àá¤Ç¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¾ÅÄ¤Ï³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï17Ê¬¡¢2ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎMF²£ÅÄÂçÍ´¤Ï58Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£4Éô¥ê¡¼¥°¤ä3Éô¥ê¡¼¥°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢º£²Æ¤è¤ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï23Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2ÉôÂè3Àá¤Ç¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¾ÅÄ¤Ï³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Ï17Ê¬¡¢2ÎóÌÜ¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎMF²£ÅÄÂçÍ´¤Ï58Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£4Éô¥ê¡¼¥°¤ä3Éô¥ê¡¼¥°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢º£²Æ¤è¤ê¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£