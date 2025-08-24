“19禁時代劇”出演が話題のKARA・スンヨン、制服風コーデで年齢不詳の美貌披露「高校生かと…」【PHOTO】

KARAのメンバーで女優としても活躍するスンヨンが、年齢不詳のビジュアルを披露した。

【写真】"19禁時代劇"出演のスンヨン、露出シーンに自信あり

スンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、ジャケットにシャツとネクタイ、プリーツスカートを合わせた制服風の衣装を着用したスンヨンの姿が収められている。37歳とは思えない年齢不詳の美貌と、スカートから伸びる美脚が見る者の視線を奪った。

この写真を見たファンからは「かわいい」「高校生かと思った」「とても綺麗」「クラスにいたら告白する」など、称賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝スンヨンInstagram）

なお、スンヨンが所属するKARAは、8月2日・3日に神戸・GLION ARENA KOBEで日本アリーナツアー「KARASIA：MAGICAL WORLD」を開催した。また、今年2月にはU-NEXTで配信されたドラマ『春画恋愛物語』に出演し、“19禁演技”を見せた。

◇スンヨン プロフィール

1988年7月24日生まれ。本名ハン・スンヨン。韓国・ソウル出身。身長160cm。2007年にKARAのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを務めた。デビュー当時はまったく売れず、さらにメンバーの脱退と崩壊の危機にあったKARAを存続させるために、どんな番組にも多く出演。グループの名前を売ろうと、バラエティ番組で全身泥まみれになる場面もあったという。そのためファンの間では「努力の人」や「苦労人」として知られている。