¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¡È¤Ò¤È¸À¡É¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ä70ºÐ¼¡½÷¡¢¡Ò3¿Í»ÐËå¤ÎÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡Ó±²Ãæ¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ëÆü¡¹
¡ÖÁêÂ³¤ÏÁèÂ³¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿Æ¤Î°ä»º¤ò½ä¤Ã¤Æ·»Äï»ÐËå´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤·»Äï¤È¤Î´Ö¤Ç´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Î»à¸å¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÙæ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤¦¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
70ºÐ¤Î¾¾²¬Îè»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¡£»°»ÐËå¤Ç°é¤Ã¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤Î²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¼¡½÷¤Ç¤¹¡£
À¸Á°¤Ï¡¢3¿Í»ÐËå¤ÎÃç¤âÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÙæ¤á¤´¤È¤Ê¤ó¤ÆÌµ±ï¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Êì¤Î°ä»ºÁêÂ³¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Êì¤ÎÄÌÌë¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¡¢¤¢¤ë¿ÆÀÌ¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿¡ÊÎè»Ò¤µ¤ó¡Ë¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²È¤Ï¤¢¤ó¤¿¤Î¤â¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×
¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢Ä¹½÷¡¦»°½÷¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾²¬¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÛ40Ç¯¤Û¤É¤Î¼«Âð¤È¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÍÂÃù¶â¡£°ä¸À½ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3¿Í»ÐËå¤ÏÅö½é¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¤ÇÊ¬¤±¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌÌë¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¡È¿ÆÀÌ¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡Ö²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¤Ï¡ÖÊì¤¬°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢»°½÷¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â²È¤Ê¤ó¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸øÊ¿¤ËÍÂ¶â¤À¤±Ê¬¤±¤Æ¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¡£
°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤ËÊì¤Î²ð¸î¤äÀ¸³èÈñ¤ÎÊäÅ¶¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´óÍ¿Ê¬¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¸ý¤Ç¤Ï¡È¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¡È¤³¤Î²È¤ÏÎè»Ò¤Ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¿ÆÀÌ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡Ä¡×
¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ï¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¤ÎÀ©ÅÙ¤È¡Ö´óÍ¿Ê¬¡×¡ÖÆÃÊÌ¼õ±×¡×¤Î¹Í¤¨Êý
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¡Ö´óÍ¿Ê¬¡¦ÆÃÊÌ¼õ±×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
´óÍ¿Ê¬¡ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤Îºâ»º¤Î°Ý»ý¤äÁý²Ã¤ËÆÃÊÌ¤Ê¹×¸¥¡Ê²ð¸î¡¦¶âÁ¬»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¤ò¤·¤¿Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ë¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÁêÂ³Ê¬¤òÇ§¤á¤ëÀ©ÅÙ¡£
ÆÃÊÌ¼õ±×¡ÄÈïÁêÂ³¿Í¤«¤éÀ¸Á°¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ£Í¿¡Ê½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¡¢³ØÈñ¡¢»ö¶È»ñ¶â¤Ê¤É¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÁêÂ³Ê¬¤Ë²ÃÌ£¤·¤Æ¸øÊ¿¤òÊÝ¤Ä»ÅÁÈ¤ß¡£
¤³¤ì¤é¤ÏË¡Åª¤Ë¼çÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Úµò¤äÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤³¤¸¤ì¤ë¤È¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¡ÖÄ´Ää¡×¤ä¡Ö¿³È½¡×¤Ë¿Ê¤à¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈèÊÀ¤¹¤ëÆü¡¹¡Ä¡ÖÁêÂ³¤Ï´¶¾ð¤ÎÌäÂê¡×
¡Ö¤â¤¦ÀµÄ¾¡¢»ÐËå¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤âÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÄ´Ää¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÎà¤Î½àÈ÷¤äÀâÌÀ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÐËå¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¿´¤¬»¤¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤Î²ð¸î¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£Êì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÔÆ°»º¤¬Íí¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¯¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤«ÌÀ³Î¤Ëµ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÁè¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ð¸î¤·¤¿»Ò¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¸øÊ¿¤Ë¸«¤¨¤ëË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´¶¾ð¤ÎÌäÂê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ï¤¬²È¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤ï¤º¡¢»öÁ°¤Ë²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µÏ¿¤ä°Õ»×É½¼¨¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤Î¡ÈÁêÂ³ÂÐºö¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£