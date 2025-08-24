いつもの「そうめん」に飽きたときにおすすめの「汁まで飲める」アレンジメニュー

「簡単なそうめんでいいよ」「そうめんを作るのは重労働」といったSNS上の論争で最近話題に上がっていた「そうめん」。つるりと喉越しよく食べられるので、暑い日にぴったり。その食べ方も麺つゆだけのシンプルな食べ方から、和風、洋風、中華、エスニック系などと幅広くアレンジして楽しむことができますよね。

ご家庭によってバリエーションはたくさんあると思いますが、今回は、3児の母であり、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram ＠chan.chan_chii ）に、おすすめのそうめんレシピを教えてもらいました。マンネリしがちなそうめんレシピのレパートリーにぜひ加えてみてください。

夏休みの子どもの昼食に大活躍のそうめん

お盆が明けて朝晩の暑さが和らぎ、少し涼しくなったものの、日中はまだまだ残暑が厳しいですよね。夏前半の疲れがたまって食欲が落ちたり、台所に立つのも億劫になったりする時期でもあります。それでも食事作りをしないわけにはいかない現実（苦笑）。そんなときに頼りになるのが「手軽に作れて、しっかりおいしい一品」です。

この夏、我が家の子どもたちの昼食の定番として食卓によく登場したのがそうめん。喉越しがよくツルッと食べれられるので食欲がなくても箸が進みやすいですが、少し飽きてしまうことも。今回はそんなそうめんを使った栄養も摂れるレシピをご紹介したいと思います。

作り方はそうめんを茹でて、混ぜて冷やしておいた豆乳味噌だれをかけるだけのシンプルさ。「冷や汁風そうめん」が出来上がります。

冷や汁は、宮崎県や山形県などで根強い人気を誇る郷土料理で、焼き魚のほぐし身、すりごま、味噌などを冷たいだし汁でのばした汁物料理。ごはんや麦飯にかけて食べるのが一般的なスタイルですが、今回はそれをそうめんにかけました。

火を使うのも茹で時間だけなので、暑い中、台所に長く立たなくてもいいのが嬉しいところ。魚のほぐし身もツナ缶で代用しているのでわざわざ魚を焼く必要はなく、さらにボウルひとつで味噌だれが作れるので洗い物も最小限。忙しい日やお疲れモードの日にもぴったりです。

味噌だれは、味噌とだしの旨みに豆乳のまろやかさ、ツナやすりごまのコクが合わさって、見た目以上に食べごたえのある仕上がり。きゅうりやみょうが、大葉といった香味野菜が爽やかに香り、疲れた体にもすっと染み渡ります。

多めに作って冷蔵庫に入れておけば、作り置きにも重宝しますよ。そうめんを茹でるのが面倒であれば、本来通りご飯にかけて冷や汁にしてもOK。

お子さんも食べやすいやさしい味わいなので、家族みんなで楽しめますし、大人には薬味をたっぷり添えていただくのもおすすめです。簡単で涼しく栄養ばっちり。三拍子そろった「冷や汁風そうめん」で、残暑を元気においしく乗り切ってみてくださいね。

「冷や汁風そうめん」の作り方

〈材料〉2人分

・そうめん 2〜3束

・きゅうり 1本

・大葉 3〜4枚

・みょうが 1本

A）お湯 100ml（※参照）

A）だしの素 小さじ1

A）味噌 大さじ1

B）調整豆乳 200ml

B）生姜すりおろし（チューブでもOK） 小さじ1/2

B）いりごま 大さじ2（すりごまを少し加えると風味アップ）

B）ツナ缶 1缶

※お湯はだしの素が溶けるくらいの温度（レンジで加熱したくらいの温かさ）でOK。だしの素が水に溶けるようであれば、お湯ではなく水でも問題ありません。

〈作り方〉

【1】（A）を合わせて溶かしたら、（B）も入れて（ツナの油はお好みで調整）よく混ぜ冷蔵庫で冷やしておく。

【2】きゅうりは薄く輪切りにして小さじ1/2の塩を振って置いておき、大葉とみょうがは千切りにしておく。

【3】その間にそうめんを茹で、氷水でしめる。

【4】塩もみしておいたきゅうりがしんなりしたら水でよく洗って絞り、みょうがと大葉も一緒に、冷やしておいた【1】に入れて混ぜる。

【5】水を切ったそうめんを器に盛ったら【4】をお玉などですくい、ぶっかけて完成！

ザクッジュワッ！ 「ズッキーニ」が主役の美味しい食べ方【簡単レシピ】