¾®Àô¥³¥áÂç¿Ã¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖºîÀï¡×¤Î¿¼¹ï¤¹¤®¤ë¸å°ä¾É
È÷ÃßÊÆ¤äÍ¢ÆþÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¡¢¿·ÊÆ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥á¶È³¦¤ÏÃÍÊø¤ì¤ËÀï¡¹¶²¡¹¡£¤·¤«¤·ÇÀ²ÈÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÀ¯ÉÜ¤¬²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏÇÀÀ¯¤¬¼Ú¶âÃÏ¹ö¤Ë!?¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò
À¸»º¼Ô¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Î¿ô³äÁý¤·¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Î»ºÃÏ¤¬²Æì¡¢¶å½£¤ò·Ð¤ÆËÌ¤Ø¤È°Ü¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÊÆ²Á¤Î¾å¾º¤Ï¾®Éý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖºîÀï¡×¤¬àÁÕ¸ùá¤·¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°Â¤¤¥³¥á¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡Ûº£Ç¯2¡Á7·î¤Î¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¡õÁá¾ìÊÆ»ºÃÏ¤Ç¤³¤Î²Æ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿À¸»º¼Ô³µ»»¶â¤ÎÎã
¢£È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ê¡¢Ãª¤Ï¥À¥Ö¤Ä¤¤¤¿
º£Ç¯¤Î3·î¤ä4·îº¢¤Þ¤Ç¡¢½©ÅÄ¤ä¿·³ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¤É¤³¤í¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ëº£½©¤ÎÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¡ÊÇÀ²È¤¬½Ð²Ù»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¶â³Û¡Ë¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¹âÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¦¼Ò¤Ç¡¢Äó¼¨³Û¤Ï60kgÅö¤¿¤ê3Ëü±ßÁ°¸å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÃÍ¼è°ú¤ÎÌóÂ«¤òÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î²¼½Ü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò5kg2000±ß¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¾®ÀôÇÀÁê¤Ï6·îÃæ½Ü¤Ë¤³¤¦È¯¸À¤·¡¢ÊÆ²Á¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»Ô¾ì¤ò¥³¥á¤Ç¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤Ö¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖºîÀï¡×¤Î´º¹Ô¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï6·î°Ê¹ß¡¢¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢3·îÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆÅù¡×¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤òÄ¶¤¨¡¢6·î¤Ë¤ÏµÞÍî¡£¤·¤«¤·¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤Ï5·îÃæ½Ü¤ËºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¸å¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤À
º£¤ä¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤¬Êü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¾®ÀôÊÆ¡×¤ò»³ÀÑ¤ß¤¹¤ëÅ¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²Á³Ê¤Ï5kg2000±ßÄøÅÙ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀÁê¤¬Êü½Ð¤·¤¿¡Ö¹¾Æ£ÊÆ¡×¤â3000±ßÂæ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤â¿Ê¤ß¡¢3000±ßÄøÅÙ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÊÂ¤ÖÅ¹¤â¤¢¤ë¡£¥³¥á¤ÎÃª¤Ï¡¢³µ¤·¤Æ¥À¥Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢7·î²¼½Ü¤Ë¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÒJA°¤ÁÉ¡Ê·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¡Ë¤ÎÀ¸»º¼Ô³µ»»¶â¡¡°ìÅùÊÆ60kgÅö¤¿¤ê3Ëü240±ß¡¡Á°Ç¯Èæ8220±ß¹â¤¤²áµîºÇ¹â³Û¡Ó
À¸»º¼Ô³µ»»¶â¤È¤Ï¡¢JA¤¬À¸»º¼Ô¤«¤é¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤Î²¾Ê§¶â¤À¡£JA°¤ÁÉ¤¬º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç4³ä¶á¤¯¹â¤¤¡£
¼óÅÔ·÷¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÊÆ²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¹Ã¿®±Û¤äÅìËÌ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ïº£¤ä²áµî¤ÎÏÃ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢JA°¤ÁÉ¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£½Õ¤ÎÀäÄº´ü¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¿å½à¤Ç¡¢ÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¡£
¢£´Ø·¸¼Ô¤¬¶²¤ì¤ëÃÍÊø¤ì¤È¤¤¤¦»þ¸ÂÇúÃÆ
¿ÞÉ½1¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡£ÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥áÇä¤ê¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢°Â¤¤¤Î¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ä¡Ö¤¢¤¤¿¤³¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÊÆ¤Ë¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢JA°¤ÁÉ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶å½£¤ä¹âÃÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ý³Ï»þ´ü¤ÎÁá¤¤Áá¾ìÊÆ¤Î»ºÃÏ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹â¤¤³µ»»¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Áá¾ìÊÆ»ºÃÏ¤Ç¤ÏJA¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤³µ»»¶â¤òÄó¼¨¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î»ºÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤¶â³ÛÄó¼¨¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¥³¥á³ÍÆÀ¶¥Áè¤Î·ã²½¤òÍýÍ³¤Ë¶â³Û¤òÈó¸øÉ½¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÆ¹òÅ¹Ìó2000Å¹¤òÂ«¤Í¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊÆ¹ò¾¦Ï¢¹ç²ñ¤ÎÀìÌ³Íý»ö¡¦ÁêÀî±Ñ°ì¤µ¤ó¤À¡£
¥³¥á¶È³¦¤Î´Ø¿´¤Ïº£¡¢Âç¤¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿·ÊÆ¤Î½ÐÍè¶ñ¹ç¡£¹ó½ë¤Ë¤è¤ë³é¿å¤¬³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¤ÎÉÊ¼Á¤Î°²½¤ä¼ýÎÌ¤ÎÄã²¼¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÃÍÊø¤ì¤Î³«»Ï»þ´ü¤À¡£ÃÍÊø¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£¿·ÊÆ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²ó¤ë9·î¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¥³¥áÍ¾¤ê¤Ï¡¢Ì±´Öºß¸ËÎÌ¤ËÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÎãÇ¯6·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢180Ëü¡Á200ËütÄøÅÙ¤¬Å¬Àµ¤Ê¿å½à¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¾å²ó¤ë¤ÈÃÍÊø¤ì¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯6·îËö¤Ë¤ÏÌ±´Öºß¸ËÎÌ¤¬²áµîºÇÄã¤Î115Ëüt¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤¬µ¯¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢6·îËö¤Îºß¸Ë¤Ï121Ëüt¤È¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬ÍèÇ¯¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë²Ã¤¨³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÁý»º¤â¤¢¤ê¡¢300Ëüt¤ËÇ÷¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÃÍÊø¤ì¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£ÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥³¥á¤òÃ¡¤Çä¤Ã¤¿¤À¤±
¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê²Á³Ê²ðÆþ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÇÀÀ¯¤¬ºÇ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¤Ç29ha¤Î¿åÅÄ¤ò·Ð±Ä¤·¡¢Â¼µÄ²ñµÄ°÷¤Î´é¤â»ý¤Ä¹õÀ¥Í§´ð¤µ¤ó¡£ÇÀ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÂçÎÌÊü½Ð¤Î±Æ¶Á¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹°Õ¸«½ñ¤ò¾®ÀôÇÀÁê¤ËÄó½Ð¤·¤¿
¡Ö¾®ÀôÊÆ¡×¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Âç³ãÂ¼¤Ç29ha¤Î¿åÅÄ¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¹õÀ¥Í§´ð¤µ¤ó¡Ê47ºÐ¡Ë¤À¡£Æ±Â¼¤ÏÀï¸å¤Î¿©ÎÈÆñ²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ë¼¡¤°Âç¤¤µ¤Î¸Ð¤À¤Ã¤¿È¬Ïº³ã¤ò´³Âó¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£½»Ì±¤ÎÂçÈ¾¤¬°ðºî¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£
À¤´Ö¤¬¡Ö¾®ÀôÊÆ¡×¤ÎÊü½Ð¤Ë³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¹õÀ¥¤µ¤ó¤Ï´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£5kg2000±ß¤È¤¤¤¦°ÂÃÍ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¹â¤¯Çã¤Ã¤¿¥³¥á¤ò°Â¤¯Êü½Ð¤·¡¢Í¢Á÷Èñ¤Þ¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë½Ð·ìÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
Í×¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î·ìÀÇ¤ò¸¶»ñ¤Ë¥³¥á¤òÃ¡¤Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢2000±ß¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¡¢À¸»º¼ÔÊÆ²Á¤¬60kg1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿å½à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÀ¸»º¤ËÉ¬Í×¤ÊÈîÎÁ¤äµ¡³£¤Ê¤É¤Î»ñºàÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Î¸ÄÊÌÇÀ²È¤ÎÀ¸»ºÈñ¤Ï60kgÅö¤¿¤ê1Ëü5948±ß¡£È÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¿å½à¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê¸¶²Á³ä¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ²È¤ÎÀ¸³è¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡×
Â¼µÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¹õÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢°Â²Á¤ÊÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÁê°¸¤Æ¤Ë°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£Ãç´Ö¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤³¤í»¿Æ±¼Ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢¹õÀ¥¤µ¤ó¤¬Äó½Ð¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤Ï6·î12Æü¡¢Â¼µÄ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¡ÊµÄÄ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡È÷ÃßÊÆ°Ê³°¤ÎÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸»º¼Ô¤Î·üÇ°¤ËÁáµÞ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½ÐÎÌ¤È²Á³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¡½¡½¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ÆÃÏÊýµÄ²ñ¤Î°Õ¸«½ñ¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤òÅ¬Àµ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ËÇÀ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿°Õ¸«½ñ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¹õÀ¥¤µ¤ó¡Ë
¢£²ðÆþ¤¬Â³¤±¤ÐÇÀÀ¯¤Ï¡Ö¼Ú¶âÃÏ¹ö¡×¤Ë¡©
°Õ¸«½ñ¤Î²Ä·è¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤¬¡ØYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ËÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¹Ó¤ì¤¿¡£°Õ¸«½ñ¤äÂ¼µÄ²ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢Åª³°¤ì¤Ê»ØÅ¦¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ÊÆ²Á¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¶Ø¤¸¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÀïÁ°¤ÎÅýÀ©·ÐºÑ¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¥³¥á¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤äÎ®ÄÌ¡¢²Á³Ê¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¿©ÎÈ´ÉÍýÀ©ÅÙ¡×¤¬1995Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅýÀ©·ÐºÑ¤È·èÊÌ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë²Á³Ê¤Î·ÁÀ®¤ò°Ñ¤Í¤¿¡½¡½¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢àÀïÁ°¤ÎË´Îîá¤¬Éü³è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍê¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢Â¼ÆÈ¼«¤Ë»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¤·¿·¤·¤¤ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç³ãÂ¼¤ÎÇÀ²È¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¤«¤é¡¢¼«ÎÏ¤ÇÈÎÏ©¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
1964Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ°ðºî¤Î¥â¥Ç¥ëÇÀÂ¼¤È¤·¤Æ³«Â¼¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢1970Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥áÍ¾¤ê¤Ç¡¢À¸»º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡Ö¸ºÈ¿¡×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¸ºÈ¿¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÇÀ²È¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ËÅÔ»Ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½º£¤Ç¤³¤½ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾Çä¤ò¡¢1976Ç¯¤«¤é¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎÂðµÞÊØ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹õÀ¥¤µ¤ó¼«¿È¡¢À¸»º¤¹¤ë¥³¥á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÇÀÀ¯¤Ë²¿¤«¤òµá¤á¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤è¤±¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
È÷ÃßÊÆ¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¥³¥á¤À¤«¤é¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹õÀ¥¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¥³¥á¤ÎÁíÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë°Ê¾å¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂÚÎ±¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡ØÌÃÊÁÊÆ¤À¤±¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
È÷ÃßÊÆ¤äÍ¢ÆþÊÆ¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥«¥ë¥í¡¼¥º¡Ë¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¥³¥áÃª¤Ï³µ¤·¤Æ¥À¥Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¹õÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤é¤ÎµÞ·ã¤Ë¹âÆ¤·¤¿ÊÆ²Á¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤À¡£
¡ÖÌ±´Ö¤Î²Á³Ê¤Î¾å²¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¥³¥á¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÌµ½þÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡×
¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖºîÀï¤ò·è¹Ô¤·¤¿¾®ÀôÇÀÁê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤·2025Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤¬ÃÍÊø¤ì¤·¤¿¤é¡¢¿·ÊÆ¤òÈ÷ÃßÊÆ¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬Çã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È7·î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï²Á³Ê²ðÆþ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÀ¯ºö¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢·ë²Ì¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤Î¤«......¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¹õÀ¥¤µ¤ó¡Ë
È÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢ÇÀ²È¤ÎÇäÃÍ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇãÃÍ¤¬²¼²ó¤ë¡ÖµÕ¥¶¥ä¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¿©ÎÈ´ÉÍýÀ©ÅÙ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢µÕ¥¶¥ä¡ÊÀ¯ÉÜ¤¬Êú¤¨¤ë»ö¼Â¾å¤ÎÉéºÄ¡Ë¤ÎÎßÀÑ³Û¤¬3Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î¼Ú¶âÃÏ¹ö¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤â¤Î¤ÏºÇ½é¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡£
