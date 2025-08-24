◇南半球4カ国対抗戦ザ・ラグビーチャンピオンシップ第2節 アルゼンチン29―23 ニュージーランド（2025年8月23日 アルゼンチン・ブエノスアイレス）

世界ランキング7位のアルゼンチンが地元で同1位ニュージーランド（NZ）に29―23（前半13―13）で逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げて1勝1敗とした。アルゼンチンはNZ戦で昨年8月以来の通算4勝目（36敗1分け）。過去3勝は中立地のオーストラリアと敵地NZでマークしたもので、ホームでは1985年10月の初対戦から41年目、16戦目での歴史的初勝利となった。

アルゼンチンは6―13で迎えた前半33分、ゴール前の密集からFLゴンサレスがねじ込んで13―13の同点。後半、途中出場のSOカレーラスのPG2本で19―13とリードすると、同19分には中央スクラムからNo.8マテーラがゴール前まで突進し、SHガルシアが右中間へ抑えて26―13と突き放した。開幕節は敵地で41―24と勝っていたNZは、20―29で迎えたラストプレーでPGを選択して成功。7点差以内の負けに与えられるボーナスポイントを獲得して1勝1敗となった。

もう1試合は世界ランク3位の南アフリカがホームで同6位オーストラリアを30―22（前半20―10）で退け、1勝1敗とした。23―22で迎えた後半34分、LOエツベスのトライで突き放した。オーストラリアは敵地での開幕節で38―22と大逆転勝ちして南アフリカ戦3年ぶりの白星をマークしたが、連勝を逃した。

第2節を終えて全チームが1勝1敗で並び、勝ち点6のNZが首位。同5のオーストラリアが2位で、同4の南アフリカとアルゼンチンが得失点差で3、4位となっている。