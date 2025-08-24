DeNA¡¢ÂÐµð¿Í¤Ï5¾¡14ÇÔ1Ê¬¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡ÄÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤â¡ÖCS·÷Æâ¤Ë»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÐµð¿Í¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡×¤È»ØÅ¦
¡¡DeNA¤Ï23Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë1¡Ý4¤ÇÇÔÀï¡£3Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤¬¡Ö5¡×¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß3°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëDeNA¤À¤¬¡¢¾å°Ì¤Îºå¿À¤ËÂÐ¤·4¾¡10ÇÔ2Ê¬¤Î¼Ú¶â6¡¢µð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï5¾¡14ÇÔ1Ê¬¤Î¼Ú¶â9¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸½¾õ¤Ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹·÷Æâ¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¶ì¼ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÐµð¿Í¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î´Û»³¾»Ê¿»á¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ë»Ä¤ë¥¨¥é¡¼¤â¡¢»Ä¤é¤Ê¤¤¥¨¥é¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤½¤ÎÊÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾å°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù