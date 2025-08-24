日本ツアーにも参加せず、その後もまったく姿を現わしていない中村。(C)Getty Images

　泥沼化している移籍騒動に急展開だ。

　フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスに所属するMF中村敬斗は、「体調不良」を理由にチームに合流せず、開幕から欠場が続いている。

　クラブは「医者の診断書がある」と説明しているが、現地メディアは、移籍を要求する中村と、それを認めないクラブが対立していると報道。選手が自身のインスタグラムからS・ランス関連の投稿を全て削除した事実を考えれば、その可能性が高いのは誰の目にも明らかだ。

　そんななか、８月20日には、フランスの大手紙『レキップ』が、トルコの強豪ベシクタシュが、「中村敬斗を獲得するため、S・ランスに1500万ユーロ（約25億円）のオファーを出した」と報じた。

　そして24日、S・ランスの情報を日々発信しているサイト『Reims VDT』が、「ベシクタシュがナカムラが合意に達したと報じられている。彼はS・ランスに残留する意思はない」と伝えた。
 
　比較的信憑性の高い情報を発信することで定評のあるトルコのジャーナリストのエルタン・スズギュン氏も、自身のYouTubeチャンネルでこう状況を説明している。

「ベシクタシュが個人的な条件で合意した。クラブとの移籍交渉は継続中だ。彼はフランス２部リーグではプレーしたくないと言っている。彼は移籍したい。中村はトルコに前向きだ」

　ただ、昨シーズンとチーム得点王を手放したくないS・ランスに、首を縦に振らせるのは簡単ではない。日本代表アタッカーの移籍トラブルはいかなる決着を見るのか。

