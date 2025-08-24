女優深田恭子（42）が23日放送されたTBS系「人生最高レストラン」に出演。MCの加藤浩次から「それ間違ってる！」と指摘される場面があった。

深田は東京・銀座の高級カニしゃぶの店に、家族や妹の家族らとともに大勢でよく行くことを明かした。いつも深田の父親が全員の分の金を払うといい、深田は、自身の妹が「どんどん高いものを頼む」などと説明。「ここは食べ放題じゃないんだよ、っていうくらい妹が（どんどん）頼むので、お店の人にも驚かれます。お父さんはお会計のたびに“はぁ〜”ってちょっと渋い顔をしてますけど…」などと話した。

それを聞いたMCの加藤浩次が「その時に（深田が）“お父さんいいよ。私が払うわ”っていうことはないんですか？」と聞くと、深田は「ないですね」と返答。加藤が「なんでないの？」と質問すると、深田は「お父さんがせっかく会を開いてくれたので、“娘でいること”が親孝行かなって」と自身が払わない理由を説明した。

すると加藤は妙に興奮し「深田さん、それ間違ってる！」と声を大きくして指摘。「お父さんは払ってもらいたいと思うよ。俺だって娘がもうちょっと大きくなってね、“お父さん払うよ”って言ったらうれしいもん」と続けた。

深田は「お父さんは払いたがりなんです」と言ったが、加藤は「でも娘が“いいよいいよ、お父さん、今日は私が払うわ”って言ったら本当にうれしいです」と譲らなかった。

深田は素直に「その通りだと思います」と納得。レギュラーのYOUが加藤の強い語気に「ごめんなさいね、説教みたいになっちゃって」とフォローして、笑いを誘っていた。