½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¡Ä³Ø¹»¤Î1»þ´ÖÌÜ¤â

¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥À¥á¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Û¥é¥óÀé½©¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Î°ìÈÌ¿Í¤«¤é½¸¤á¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤¼¤«ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÀ¹¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Û¥é¥óÆ±ÍÍ¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¡Ä³Ø¹»¤â1»þ´ÖÌÜ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¡Ä¤Û¤ó¤È¡¢¤Ê¤Ë¤â¡£±Ç²è¤âÆ¬¤«¤é´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
