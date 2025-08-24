¡Ö¥±¡¼¥¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¼ÂÊì¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÃËÀ¡×¡¡57ºÐ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²ò¤¤«¤±¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¼ö¤¤¡×¡ÚÆÇÊì¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡Û
¡ÖÆÇÊì¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Ï¢ºÜµ»ö¤ÎÂèÆó²ó¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¾ï¤ËÆâÌÌ¤Þ¤Ç´Æ»ë¤µ¤ì¡¢»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿»³ËÜÎ¶É§¤µ¤ó¡Ê57¡á²¾Ì¾¡á¡Ë¤ÎÆÈÇò¤òµ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬Ã©¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤ÎÆ»¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉãÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¡Ú¹õÀî¾Í»Ò/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±óÌî¤Ê¤®¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÆÇÊìÈï³²¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á
¼çÂÎÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿
¡¡Êì¿Æ¤È¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö±À¤¬¤¤ì¤¤¡¢¤¢¤ÎÄ»¤Ï¡¢²¿¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¤¤¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊì¿Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤Û¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¡¢¡È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¡¢¡È¤¢¡¼¡¢¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¡É¤È¤«¡¢°ìÊýÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¡£Êì¿Æ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉã¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤â¸òÎ®¤â¤Ê¤¯¡¢À¤´ÖÅª¤ËÎÉºÊ¸Êì¤ò±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ï¤±¸ý¤¬ËÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Ë¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¸¤á¤ëÂÐ¾Ý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢Êì¤Î¥´¥ßÈ¢¡£²¿¤Ç¤â´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£Äï¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥±¡¼¥°ì¤Ä¡¢Áª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Áª¤Ö»þ´Ö¤â¸¢Íø¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¿Í´Ö¤¬¡¢¤É¤¦°é¤Ä¤Î¡©¡¡°é¤Á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤«¤é¼çÂÎÀ¤ò¡¢Å°Äì¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¡¢½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÈ¿¼Í¤À¤«¤é¡£¾®5¤Þ¤Ç¤ª¤Í¤·¤ç¤È¡¢»Ø¤·¤ã¤Ö¤ê¡£¼«Í³¤Ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¸µµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×
¡¡Ãæ³Ø¤Ç¹ó¤¤¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤º¡¢¡È¹¬¤»²ÈÂ²¡É¤Î¸µµ¤¤ÊÄ¹ÃË¤ò±é¤¸¤¿¡£Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¸¤á¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÙ¤¯¿²¤è¤¦¤È¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¡ÖÂÎ¡×¤òÁõ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤¬²ñ¼Ò¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ¢»æ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¿¤ÀÃ±¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡£¶õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò²¿ËÜÃù¤á¤ë¤«¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¡£Éã¤ÈÊì¤Ï¤½¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢¶²ÉÝ¤ÎÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ä«¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤À¤±¡×
¡¡¹â¹»¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤°¤ì¤Ç¡×¹ç³Ê¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¤Ï¡¢²¿Ï²¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÀìÌç³Ø¹»Åù¡¹¡¢¡ÖÌÜ¤òÄà¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¼¡¡¢¼¡¡×¤È¿¬¤òÃ¡¤¯¡£
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÏÈô¤Ù¡¢Èô¤Ù¤È¡£Àº¿À¾õÂÖ¤ÏÆÃ¹¶Ââ¡¢ÊÒÆ»ÀÚÉä¤À¤±¤Ç¡×
Éã¿Æ¤Î°ì¸À
¡¡ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤â¡¢»³±ü¤Î²È¶ñ¿¦¿Í½Î¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ½ý¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç²È¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢Éã¿Æ¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢ÌµÍý¤»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¾¡£¤ï¤·¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç³Ø¤Î¸å¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤È°ì½ï¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ê¡¼¡×
¡¡Ìµ¸ý¤Ç¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Éã¤¬¸«¤»¤¿¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¸Ä¼¼¤Î²¨¤Ë¡¢Éã¿Æ¤¬¿·Ê¹µ»ö¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¡£¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡¢Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼£ÎÅµ¡´Ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¿ÇÃÇÌ¾¤Ï¡¢¡ÖÊ£»¨ÀPTSD¡×¡£29ºÐ¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢°ã¤¦Ê¸²½¤ä¶õ´Ö¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤Î²¼¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤
¡Ö¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¸ÃÄÎÅË¡¤ËÄÌ¤¤¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼ç¼£°å¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¡¢½¸ÃÄÎÅË¡¤Î¾ì¤Ç¡¢¡È»³ËÜ¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÌµÇ½¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢ËÍ¤ÏÆß´¶¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤¢¤Î¾ì¤ÇÅÜ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö½é¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤âÊì¿Æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ï²¿¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Ç¤â¼è¤ê¡¢½µËö¤Ï¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢°ã¤¦¡£Êì¿Æ¤È¤ÎÏ¢Íí¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢¼Â²È¤Ø¤ÏÆüµ¢¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Êì¿ÆÍ¥Àè¤Î»×¹Í¤ò¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Á´¤¯Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼çÂÎ¤¬¡¢²êÀ¸¤¨½Ð¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Î¾µÇ§¤òµá¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤È¡£50Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡×
¡¡¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤òÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Á³¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¸ø±à¤ÇÌÚ¡¹¤òÄ¯¤á¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë²¿¤è¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤À¤±¤Î¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÓ¾å¤À¡£¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤Î¡¢²¿¤ÈÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤í¤¦¡£¿Æ¤¬×ó°ÕÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼ó¤ò¿¿ÌÊ¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤ÎÍÆ°×¤µ¤È¡¢¿åÌÌ²¼¤Ë¤ª¤±¤ëµÔÂÔ¤Î°µÔ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¾ï¤ËÆâÌÌ¤Þ¤Ç´Æ»ë¡¢»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÀî¾Í»Ò¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀìÌç»æµ¼Ô¡¢¥¿¥¦¥ó»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¡¢¶µ°é¤ò¼ç¤¿¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡ØPTAÉÔÍ×ÏÀ¡Ù¡Ø8050ÌäÂê Ãæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢7¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎºÆÀ¸Êª¸ì¡Ù¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÊì¤ÈÌ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¡£»¨»ïµ»ö¤âÂ¿¿ô¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô