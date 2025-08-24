¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤µ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡×¡¡3ºÐ¤«¤éÊì¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢57ºÐ¤Îº£¤âÂ³¤±¤ë¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¿ÍÀ¸¡ÚÆÇÊì¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡Û
¡¡²á´³¾Ä¤äË½¸À¡¦Ë½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À®¿Í¸å¤âÄ¹¤¤ËÏË¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë»Ò¤É¤â¡½¡½¡£¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÇ¿ÆÌäÂê¡×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤Ë½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤¬¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤â¤«¤Ä¤Æ¼ÂÊì¤«¤éµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¾Íè¡¢ÆÇ¿Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Êì¤¬Ì¼¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎã¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬Â©»Ò¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹õÀî¾Í»Ò»á¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÆÇÊì¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤ÎÂèÆó²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤«¤é¡¢ÆâÌÌ¤Þ¤Ç¾ï¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¡¢´¶¾ð¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤ÎÆÈÇò¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×À¸³è¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é50ÂåÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤Æ¤Ê¤ª¡¢Êì¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖËÍ¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤â¤¦¡¢²¿Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ÒÏ·²ñ¡×¤Ë¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼ÔÆ±ÍÍ¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤êÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜÎ¶É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î57ºÐ¡£Ä¹¿È¤ÇÌÌÄ¹¤Î´éÎ©¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡¢¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤º¤Ã¤È²¼¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Êì¿Æ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬Âè°ì
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢27ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£29ºÐ¤ÇÀº¿À²Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅµ¡´Ø¤Î´«¤á¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼è¤ê¡¢Ã±¿È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤·¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é50Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Î¡Ö¤ÒÏ·²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤«¾¯¤·¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¿á¤ÃÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤µ¤ó¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÈÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºá°´¶¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¡¢Êì¿Æ¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤È¡×
¡¡Î¢ÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÍî¤Á¤Æ¤«¤é50ÂåÈ¾¤Ð¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
É¹¤Î¿©Âî
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÉã¤È¡¢1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÊì¡¢»Ð¤ÈÄï¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÍÌ¾´ë¶È¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Êì¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅµ·¿Åª¤Ê²ÈÂ²¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¡¢¾ï¤ËÉã¿Æ¤Ë¶²ÉÝ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼¿©¤Ï²ÈÂ²ÃÄÝ³¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¡ÖÉ¹¤Î¿©Âî¡×¤À¤Ã¤¿¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ²±¤¹¤ë¡£
¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊª²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡È¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¡ª¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤»¤ó¤«¡ª¡É¤Ã¤ÆÍë¤¬Íî¤Á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¼³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤Î¡¢¥Ð¥ê¥È¥ó¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬²ÈÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¡ÖÊì¿Æ¤Ï¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¿©Âî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¼«¿È¡¢³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤ËÆ»²½Ìò¤òÌ¿¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤Û¤é¡¢Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£Êì¿Æ¤ËâË¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤ËÌÀ¤ë¤µ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡¢¡È¹¬¤»²ÈÂ²¡É¤ò±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
ÎÉºÊ¸Êì
¡¡Ìµ¸ý¤ÊÉã¿Æ¤È¤Ï¡¢¾ðÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Éã¿Æ¤ÎÍë¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤òÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢Éã¿Æ¤Ï¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£»Å»ö¤â¤¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤¤¤ÄÍëÌÄ¤¬¹ì¤¯¤«¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ë¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»³ËÜ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡ÖÃæ¿È¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ê¿Í´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ï»×¤¦¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¤´ÖÂÎ¤È¤«¤ÎÊªº¹¤·¤ÇÎÉºÊ¸Êì¤ò±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶¼¤·¤ä»ÙÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô»È¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÇ¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ÎÝµÊ°¤Ð¤é¤·¤¬¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¡£Äï¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤È°ã¤Ã¤ÆÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
´ãº¹¤·¤¬Ç¾¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¾ï¤ËÊì¿Æ¤Î´Æ»ë²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÍÄ¤Ê»Ò¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ê¤ÉÍÜ°é¼Ô¤Î´ãº¹¤·¤Ë¼é¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ä¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Â¿´´¶¡¢¹ÎÄê´¶¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿±Ä¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¤Ø¤Î¡Ö°¦Ãå¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö°¦Ãå¡×¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¸¤¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ÂÁ´´ðÃÏ¡×¤Ë¤âÓÈ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ÆÀ¤¿Êì¿Æ¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢¿¿µÕ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÏËÍ¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¸¡¼¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ãº¹¤·¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°¤¤ËÍ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Þ¥Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ï¤Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ËÀµ²ò¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤¬ÍÄ¤¤»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤òÇÁ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤âÆü¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Í¡¢¥Þ¥Þ¤Ë±£¤·»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Á´Éô¡¢¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤°¤ê¤°¤ê¤ÈÌÜ¤òÇÁ¤¯Êì¿Æ¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄÃÕ±à¤Ç¡¢¡Ø¤â¤ê¤Î¤Ø¤Ê¤½¤¦¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ËÁ¸±¤Ë½Ð¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Î¤ËËªÌª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¤â¤Î¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤¢¤ë¤Î¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤ï¡¼¤Ã¡¢¤¹¤´¤¤¡É¤Ã¤Æ´î¤ó¤ÀËÍ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¥Ð¥ì¤ë¡£ËÍ¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÊì¿Æ¤ËÇÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
´Æ»ë¥«¥á¥é¤òËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿
¡¡Êì¿Æ¤Î»ÙÇÛ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¿¯Æþ¤·¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¼«¤é¶Ø¤º¤ë¤Û¤É¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ò±©¸òÄù¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇÁ¤«¤ì¤Æ¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤òËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¶¡¼¤Î¶¯ÎõÈÇ¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÈëÌ©¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤¹¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Öµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡×¡¢¡Ö°Î¤½¤¦¤Ë¡×¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¸À¤¦¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ºá°´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÊÎ¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡É¡£¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡È¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡É¡£Êì¿Æ¤Ë´Å¤¨¤ë¤È¡¢¡È¤¤¤ä¤é¤·¤¤¡É¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡È¤¤¤ä¤é¤·¤¤¡É¤Ë¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÍÄÃÕ±à¤ÎÄ°ÎÏ¸¡ºº¤Ç¡¢²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢±³¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤µ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð
¡¡3ºÐ¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¬¤ì¤Æ»õ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢Âç³Ø¤Î¥°¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¢¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤¬ÃÛ¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢4Ç¯´Ö¡¢¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£3ºÐ»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤Î³µÇ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢4Ç¯´Ö¤Î¼«Í³¤È¤¤¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢3ºÐ»ù¤Î¶»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤µ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ê¥®¤Ç¤âÄ³¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡£´°Á´¤Ë¡¢ÀöÇ¾¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢Êì¿Æ¤Ï°Õ»×È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Æ¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í¾·×¤ËËÍ¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡Ì¿¤¼¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ·üÌ¿¤Ë¡¢¡È¹¬¤»²ÈÂ²¡É¤ÎÆ»²½»Õ¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ»²½Ìò¤Ê¤ó¤Æ·ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬Ã©¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤ÎÆ»¤È¡¢Éã¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿°Õ³°¤¹¤®¤ë°ì¸À¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ÎÊì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¹õÀî¾Í»Ò¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀìÌç»æµ¼Ô¡¢¥¿¥¦¥ó»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¡¢¶µ°é¤ò¼ç¤¿¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡ØPTAÉÔÍ×ÏÀ¡Ù¡Ø8050ÌäÂê Ãæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢7¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎºÆÀ¸Êª¸ì¡Ù¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÊì¤ÈÌ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¡£»¨»ïµ»ö¤âÂ¿¿ô¡£
