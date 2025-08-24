¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¹¥¤¡×¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¿Í¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¥¸¥ï¤ë¡×100¶Ñ¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥°ÉÕ¤ÂÀ¸ý¥¹¥È¥í¡¼ UFOÊÁ
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Ä¾·Â11¡ßÄ¹¤µ210mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬UFO¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡©¡ª¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¥¹¥È¥í¡¼
¥»¥ê¥¢¤Îµ¨Àá¤â¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¡ª¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÂÀÌÜ¥¹¥È¥í¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈUFO¤Î¥¿¥°ÉÕ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï6¥»¥Ã¥ÈÆþ¤Ã¤Æ110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥°¤ÏUFO¤À¤±¤Î¤â¤Î¤È¡¢µí¤µ¤ó¤ä±§Ãè¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥¹¥È¥í¡¼¤ÇµÛ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤¬UFO¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤¿¤À¤·ÀèÃ¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°û¤ß¸ý¤¬Éõ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤È·ê¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á½ÐÀè¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
UFO¥°¥Ã¥º¤Ê¤é¤³¤ì¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ê¡¼¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ UFO
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¥ê¡¼¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ UFO¡Ù¡£
¥Á¥ã¡¼¥àÉôÊ¬¤ËUFO¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
¥ê¥ó¥°¤ÎÀè¤Ë¥â¥Î¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈUFO¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡ª¥»¥ê¥¢¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥°ÉÕ¤ÂÀ¸ý¥¹¥È¥í¡¼ UFOÊÁ¡Ù¤È¡Ø¥ê¡¼¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ UFO¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¯¤ëÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£