¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀïÅÓÃæ¸òÂå¤ÎÍýÍ³¤ÏÉé½ý¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Î9·î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¾·½¸¤Ë±Æ¶Á¤«
[8.23 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 5-0 ¥ê¡¼¥º]
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬Éé½ý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅÄÃæ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï23Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-5¤ÇÇÔÀï¡£ÅÄÃæ¤Ï³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë4¼ºÅÀÌÜ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËFW¥è¥¨¥ë¡¦¥Ô¥í¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£°ì¸«¡¢Éé½ý¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¸å¡¢MCL(ÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓ)¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤Î¸òÂåÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥ºÃÏ¸µ»æ¡Ø¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÙÂÓ¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¡ÖÈà¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Û¤É°¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ú½ý¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö²ø²æ¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Íº£¸å¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡¢´°Á´¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ÜºÙ¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍè·î9·î¾å½Ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¡£ÅÄÃæ¤Î¾·½¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£
