¡¡¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÂæÏÑ¤Ç23Æü¤Ë½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤Î»¿À®É¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¬Äê¤ÎÉ¼¿ô¤ËÆÏ¤«¤ºÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ïº£Ç¯5·î¡¢ÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤òÄä»ß¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤ò´í¤Ö¤àÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤Î»¿À®¤¬È¿ÂÐ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»¿À®¤¬Í¸¢¼Ô¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢À®Î©¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï23ÆüÌë¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¡Öµ¬Äê¤ÎÉ¼¿ô¤ÏËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤ÏÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë