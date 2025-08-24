「まほろば」向け第二編成「悠久」登場！

JR西日本は2025年8月22日、特急「まほろば」向け車両の第2編成「悠久」が10月18日から運転を開始すると発表しました。

特急「まほろば」は、大阪・新大阪と法隆寺・奈良を、おおさか東線経由で結ぶ列車です。今年3月のダイヤ改正で土休日運転の定期列車となり、4月からは683系電車のリニューアル第一編成「安寧」が投入されています。

リニューアル第二編成「悠久」の投入により、特急「まほろば」は「安寧」「悠久」どちらかの運行で統一されます。「悠久」の車体は墨色から灰渋色へのグラデーションを纏い、奈良の文化と歴史の継承をテーマにしたデザインだそうです。

これに先立ち、10月14日からは平日に新大阪―奈良間で運行される通勤特急「らくラクやまと」にも「安寧」「悠久」を投入します。

さらに、10月・11月の土休日4日間はJR奈良線の臨時特急「いにしへ」（京都−奈良）にも「安寧」「悠久」が投入されます。「いにしへ」は今年の4・5月、JR奈良線では約35年ぶり運行された特急です。こんどの運行当日は車内で記念乗車証を配布するということです。