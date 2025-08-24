100¶Ñ¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¤³¤Ã¤Á¤¬ÂçÍ¥¾¡¡ª¡ÖÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ë»È¤¤¾¡¼êÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÊØÍø¤Ê¼ýÇ¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¡¼¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§29.2cm¡ß11cm¡ß17cm
ÂÑ²Ù½Å¡§2kg
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥¿¥Õ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¡¼¥ë¡Ë¡Ù
¶¹¤¤¾ì½ê¤À¤È¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¼«ÂÎ¤¬¾ì½ê¤ò¤È¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃÖ¤¯¤È¶õ´Ö¤¬Í¾·×¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡Ä¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï550±ß¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î100±ß¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¡¹¤ª¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª
Äì¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àö¤Ã¤Æ¤â´¥¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â³Ú¤Ç¤¹¤è¡ý
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼ýÇ¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª
¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¡¢¹¥¤¤Ê°ÌÃÖ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÅÀÚ¤ê¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
³«¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¡ýÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡ª
ÇØÌÌ¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ä¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤Ê¤É¡¢¼§ÀÐ¤¬ÉÕ¤¯¾ì½ê¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡ª
Éâ¤«¤»¤ÆÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âæ¤Ê¤É¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Íß¤·¤¤»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡ª
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¹ç·×4¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÑ²Ù½Å¤Ï2kg¤È°Õ³°¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥È¡¼¥ë¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀöÂõ¥°¥Ã¥º¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤è¤¯»È¤¦Ê¸Ë¼¶ñ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡Ä¿§¡¹»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£