

新型コロナの新しい変異株「ニンバス」や子どもへの感染について医師が解説します（写真：nonpii／PIXTA）

ここ数週間、世界中でCOVID-19（新型コロナウイルス。以下、新型コロナ）の感染が再び広がりつつあります。

その背景にはいくつかの新しい変異株の存在があり、それぞれに特徴的な症状が見られることから、注目が集まっています。日本でも同様に、6月下旬以降、定点医療機関からの報告数が増加傾向にあり、小さなお子さん（10歳未満）の感染も目立ってきています。

新変異株「ニンバス」の症状

最近注目されているのが、オミクロン系の変異株である「NB.1.8.1（通称、ニンバス）」です。2025年5月中旬には世界22カ国以上で確認されました。

「カミソリやガラス片を飲み込んだような強烈な喉の痛み」という症状が最大の特徴とされており、これまでのオミクロン株と同様に高い感染力を持つことが指摘されています。

埼玉県では2025年5月以降、それまで主流だったXEC系統からNB.1.8.1系統に置き換わり、6月以降は毎週NB.1.8.1系統の検出割合が高水準で推移していることが、公式発表のグラフからも読み取れます。

お盆休みや夏の帰省・イベントによる人の移動増加、猛暑による換気不足が流行に拍車をかけているといえるでしょう。

筆者は少し前に、発熱と軽い腹痛を訴えて来院した5歳の女の子を診察しました。

発熱からわずか1時間しか経っておらず、ウイルス量が十分に検出されない可能性があったため、検査は実施しませんでした。しかし、同居する16歳のお兄さんが迅速検査で陽性であったことから、この子も「みなし陽性」（症状や状況から感染を推定すること）と判断しました。

この女の子にはニンバス株でよく報告される「強い喉の痛み」といった特徴的な症状は見られませんでした。ただ、普段の診療ではどの変異株かまでは調べず、株の種類がわかるのは、行政や研究機関でまとめられたデータによってです。

当時はまだニンバス株が今ほど大きく話題になる前の時期でもあり、診断はあくまで同居家族の陽性結果と本人の発熱に基づいた「みなし陽性」であって、株の種類までは特定していません。

「元気そうだから大丈夫」はダメ

飛沫感染やエアロゾル感染でうつる新型コロナは、これまでと同じように幼稚園や保育園、学校だけでなく、家庭内でも感染が広がるリスクがあります。そのため、家庭内感染にも十分な注意が必要です。

これまでの新型コロナでもそうですが、子どもは持病などがなければ、一般的に大人より重症化しにくいといわれています。それでも「今は元気そうだから大丈夫」と油断せず、慎重に様子をみることが大切です。

先ほどの女の子も、持病はなく元気そうでしたが、重症化や後述するMIS-C（小児多系統炎症性症候群）を予防する効果が確認されているワクチンの接種歴がなかったため、慎重に経過を観察しました。

お子さんの感染で、注意すべきポイントは大きく3つあります。

1. 呼吸の変化

特に乳幼児の場合、細気管支炎（肺の奥にあるさらに細い気管支が炎症を起こして息がしづらくなる病気で、小さな赤ちゃんでは重症化しやすいため注意が必要）や肺炎を起こしやすく、急に呼吸状態が悪化することがあります。

呼吸が荒い、息苦しそう、といったサインに注意が必要です。

2. 発熱の持続とMIS-Cの可能性

熱が長引く場合、MIS-Cという、コロナ感染後に発症するまれな病気の可能性もあります。複数の臓器に炎症が起こり、心筋炎や意識障害を引き起こすこともある小児特有の疾患です。

多くの場合、重症の患者さんには人工呼吸器や心電図モニターなどの高度な医療機器を使い、24時間体制で呼吸や循環の管理などを行う専門的な治療（集中治療）が必要です。

ただし発症は非常にまれで、おおむね10万人に1〜2人程度。現在は世界的にも発症例が減少しており、過度に心配する必要はありません。

3. 脱水に注意

高熱や、下痢・嘔吐などの消化器症状によって水分が摂れなくなると、子どもは大人よりも早く脱水になります。特に夏はたくさんの汗をかくため、少しずつでも水分をこまめに摂らせましょう。

もし水分をまったく受け付けない、尿の量が減っている（尿の色が濃い）などの症状があれば、医療機関への受診が必要で、点滴による水分補給が必要になることもあります。

新型コロナに関する新たな知見

最近の研究によって、新型コロナに関する新たな知見が少しずつ蓄積されてきました。その1つが、小児のワクチンに対する有効性です。

アメリカ・カリフォルニア州に拠点を置く大規模な医療機関、Kaiser Permanente Southern Californiaの研究グループは、アメリカ医師会が発行する医学雑誌『JAMA Network Open』に研究結果を発表しました。

この研究によると、変異株XBBに対応した最新の新型コロナウイルスワクチンを5〜17歳の子どもに接種した場合、入院や救急外来の受診が63〜73％減少したと報告されています。

なお、XBBそのものは以前ほど優勢ではありませんが、その系統から派生した複数の変異株（先ほど紹介したNB.1.8.1など）が猛威をふるっており、WHO（世界保健機関）もこれらに対するワクチンの有用性を発表しています。

また、CDC（アメリカ疾病予防センター：Centers for Disease Control and Prevention）が発表した大規模公衆衛生調査など、複数の研究レビューによれば、mRNAワクチンにはMIS-Cの発症リスクを大幅に減らす効果があるとされ、特に5〜11歳の小児でおよそ85％以上の予防効果が示されています。

もちろん、接種を受けるかどうかはそれぞれの家庭の状況や価値観に基づいて判断していいと思います。ただ、こうした科学的な知見は「重症化やまれな合併症を防ぐ手段として、選択肢の1つになりうる」という意味では、参考になるかもしれません。

さらに、ワクチン以外の分野でも希望が見え始めています。

たとえば、Long COVID（長引く症状）に対しては、腸のバリア機能の低下が発症に関与している可能性が示されているので、腸の環境を整え、ウイルスによって引き起こされる腸の炎症反応を軽減することを目的とした薬（ララゾチド）の研究が進められています。

また、喘息などの持病を持つ小さなお子さんに対しては、抗ウイルス薬レムデシビルの早期投与で、回復期間が短縮されたとの報告もあります。

これらはまだ研究段階であり、一部の症例を対象とした研究結果なので、すべてのお子さんに当てはまるわけではありませんが、今後の治療の選択肢として広がっていくことが期待されます。

大事なのは親の「直感」

このように、ワクチンや治療法の研究が進み、少しずつ希望も見えてきています。しかしながら、やはり日々の中で、家庭内でお子さんの様子を見守ることの大切さは変わりません。

医療現場での経験から、筆者がいつも親御さんにお伝えしているのは、「“何かおかしい”と感じたら、その直感を信じてください」ということです。

「自分は医療の専門家ではないから……」と遠慮される方もいらっしゃいますが、お子さんの一番そばにいる家族の感覚は、本当に頼りになります。ときには、どんな検査よりも早く、敏感に異変を感じ取ることがあります。

実際に筆者も、これまで何度も家族の「なんだか様子がいつもと違う気がする」という一言が、迅速な診療につながったケースを経験してきました。ですから、遠慮せずに不安や違和感を覚えたときは、迷わず医療者に相談することが大事です。

それが、大切なお子さんを守る大きな力になります。

（小林 茉保 ： ナビタスクリニック小児科医師）